中日舉行最新一輪安全對話　協調6月大阪G20期間習近平訪日

中國外交部副部長孔鉉佑與日本外務審議官森健良，周五（1日）在北京釣魚台國賓館舉行中日外交定期磋商及最新一輪安全對話。 另據日本《共同社》報道，會上有協調今年6月大阪G20峰會期間，實現中國國家主席習近平訪日。

中日雙方一致認為，去年以來在共同努力下，中日關係重回正軌並取得新發展，今年則是向更高目標邁進的關鍵之年，應把握機遇，在遵循中日四個政治文件原則基礎上，落實兩國領導人關於「中日互為合作夥伴，互不構成威脅，相互支持對方的和平發展」的政治共識。雙方同意共同規劃運籌好雙邊高層交往，紮實推進經貿合作和人文交流，妥善處理重大敏感問題，推動兩國關係沿着正確方向持續健康穩定發展。

中日雙方在會上協調大阪G20期間習近平訪問日本。（資料圖片）

此外，在安全對話方面，中日雙方相互介紹本國發展戰略和安全政策，並就各自關心的問題坦誠深入交換意見，強調中日兩國對維護本地區和世界和平穩定負有重要責任，應繼續堅持走和平發展道路。雙方同意以兩國領導人有關重要共識為引領，加強交流對話，管控矛盾分歧，不斷增信釋疑，努力在安全領域推動構建建設性關係。

《共同社》表示，孔鉉佑在會上特別強調希望制定今後的高層交流計劃，森健良則回應稱「考慮到習主席的訪日希望坦率地交換意見」。報道分析，雙方就包括負責防務的部長及武官最高領導互訪在內的防務交流推進協調，並就兩國安保政策交換了意見，習近平訪日創造有利環境。

（央視／共同社）