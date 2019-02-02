華為董事長梁華駁斥竊取商業機密指控：「絕不會傷害任何國家」

美國司法部於當地時間周一（1月28日）宣布，正式刑事起訴提出引渡華為及兩間附屬公司，以及華為副董事長孟晚舟，指他們涉嫌詐騙、妨礙司法公正及盜取商業機密等合共23項罪名。 加拿大《環球郵報》今天（2月2日）刊出梁華在華為深圳總部的專訪，他駁斥所有指控，並指出靠意識形態形成決策的危險性，強調華為「絕不會做出傷害任何國家、任何組織、任何個人的事」。

美國司法部於當地時間周一（1月28日）宣布，將對華為提出23項罪名，從盜竊商業機密到違反對伊朗制裁等。（資料圖片）

梁華在專訪中指出，華為沒有任何可以道歉之處，亦沒有竊取商業機密，華為決心繼續與加拿大各大學建立研究夥伴關係。他敦促任何擔心華為的人，將討論範圍侷限在技術問題上，而非停留在政治層面。「基於不同意識形態或觀點走向技術分歧的未來，對人類和科技進步都沒有好處。」

梁華表示，他曾兩次逐字敘述華為發布的公開聲明，否認華為或其子公司或附屬公司，曾做出起訴書中提及的任何違反美國法律行為。他亦提及，出於政治動機的安全擔憂正扼殺世界，觀察人士已經警告，美國帶頭強烈抵制華為，將產生「技術去全球化」，在使用中國產品的國家和依賴西方產品的國家間製造分歧。

當被問及如何讓質疑者相信華為時，梁華舉出華為有8萬項專利組合，其中1萬項在美國獲得許可，去年用於研發的經費高達150億美元（約1177億港元）。他說，華為尊重智慧財產權，「我相信華為是數位和智能世界的貢獻者」。

(The Globe and Mail/CNA)