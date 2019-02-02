習近平等中央領導探望「老同志」　江澤民仍居名單首位

中共總書記、國家主席習近平等黨和國家領導人，在新春前夕分別探望或委託有關官員去探望退休的前領導高層。據官媒《新華社》報道，被探望的前領導高層包括江澤民、胡錦濤、李鵬、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲等人。

習近平等黨和國家領導人向他們致以誠摯的節日問候，祝願他們新春愉快、健康長壽。而「老同志」則高度評價以習近平為核心的黨中央團結帶領全黨全軍全國各族人民所取得的歷史性成就，對習近平作為中央的核心、中共全黨的核心表示衷心擁護。

值得留意的是，過去屢傳被查的前國家副主席李源潮、前政法委書記孟建柱及前中央軍委副主席范長龍等，亦在被探望的「老同志」名單中，間接打破被查的傳聞。

高齡92歲的前中共總書記江澤民的健康狀況向來為外界關注。（網上圖片）

與2018年老同志名單對比，多了27人，他們多為在2018年全國兩會換屆後卸任：張德江、俞正聲、張高麗和劉延東、李源潮、馬凱、李建國、范長龍、杜青林、王勝俊、陳昌智、嚴雋琪、張平、向巴平措、張寶文、常萬全、韓啟德、林文漪、羅富和、李海峰、陳元、周小川、王家瑞、齊續春、馬培華、劉曉峰、王欽敏。

另外，在名單中，少了6位老同志的名字：楊汝岱、孫孚凌、趙南起、司馬義·艾買提、王光英、鐵木爾·達瓦買提。這6人都在過去一年相繼去世。

附「老同志」名單：