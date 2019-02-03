【非洲豬瘟】官方出台新方案：引入哨兵豬監測　縮短封鎖時間

近日，農業農村部出台了《非洲豬瘟疫情應急實施方案（2019版）》。農業農村部畜牧獸醫局有關負責人2日（上周六）解釋，新方案的內容調整主要集中在四個方面：明確疫情的確診和報告程序、細化疫情的分級標準、調整應急處置措施及強化技術要求。

農業農村部畜牧獸醫局有關負責人解釋，新方案根據疫情的流行情況、危害程度以及發展趨勢，細化了原來的疫情分級標準，由三級調整為四級，分別是：特別重大（Ⅰ）、重大（Ⅱ）、較大（Ⅲ）和一般（Ⅳ），並規定了相應的措施。嚴格限制生豬產品由高風險區向低風險區調運，對生豬及生豬產品調運實施差異化管理。

解除封鎖時間可縮短為30天

此外，有關負責人解釋，新方案改善了解除封鎖的條件。對發生疫情的養殖場，在解除封鎖過程中引入哨兵豬（即健康沒有施打疫苗的豬，專門負責測試病毒），通過採取哨兵豬監測措施，將解除封鎖時間縮短為30天；對未採取哨兵豬監測措施的養殖場疫情，解除封鎖時間仍為42天。

新方案又調整了養殖場解除封鎖後空欄時間。在解除封鎖後，對疫點和疫區應撲殺範圍內、需繼續飼養生豬的養殖場戶，引入哨兵豬進行臨床觀察，飼養45天後，臨床無異常且實驗室檢測為陰性的，方可補欄。空欄時間由原應急預案規定的6個月縮短為45天。

（新華社）