【中美角力】英媒：中國對美國盟友分而治之　華為或成報復對象

英媒《衛報》2月2日（上周六）發表的一篇評論文章分析稱，隨著中國在國際舞台上變得愈加活躍，中國對美國的盟友開始採用「分而治之」的策略。有些國家為了表達不滿，未來或會將華為當成報復對象。

文章稱，在美國司法部尋求引渡華為高管孟晚舟一事上，中國向美國的盟友發出了「極具色彩性的語言」。對於美國向孟晚舟提出的諸多指控，中國外交部呼籲加拿大勿「火中取栗」，而官媒《環球時報》英文版則對此更直言不諱地表示，加拿大不能「既想當婊子又要立牌坊」，並警告加拿大如果繼續堅持錯誤的做法，將肯定付出代價。

中國拘留加籍商人斯帕弗（左）和前外交官康明凱（右）。（資料圖片）

分析認為，從中國逮捕加拿大在華公民，以及判處加拿大毒販死刑這些事情上可以看出，中國正通過對美國的盟友施壓的方法以對它們「分而治之」。中國問題專家霍夫曼（Samantha Hoffman）指出，加拿大並不是唯一一個站在北京對立面上的美國盟友，波蘭與澳洲兩國近期都與中國發生了糾紛，而中國採取的策略正是通過施壓以對它們進行分化。

中國已放棄低調風格 對美國盟友採取反制手段

亞洲問題專家丹尼爾斯（Rorry Daniels）則認為，隨著中國經濟不斷增長，中國已經放棄了過去長期採取的低調行事風格，並且在國際舞台上不斷展現自己。另一方面，在特朗普領導下的美國如今卻以懷疑態度看待國際體系，這使得中國能更加容易地採取分化手段。

中國對美國的盟友除了給予經濟方面的獎勵以外，還在採用著愈加嚴厲的反制手段，霍夫曼表示，此舉讓大多數美國盟友在不破壞自身的政治制度的情況下難以做出回應。但是，文章分析稱這些的制裁或會適得其反。越來越多的國家，比如英國與德國等國未來或通過採取排斥華為的做法來表明其對中國的強硬立場。