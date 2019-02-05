【豬年2019】「反向春運」成新潮流：父母到大城市與子女團圓

據初步預測，2019年春運全國旅客發送量將達到29.9億人次，同比增長0.6%。從大城市回家過年仍是主流，但特別的是今年「反向春運」客流明顯增加，不少父母前往各大城市與子女團圓。

在巨大的返鄉潮中，一線城市是「返程大軍」出發的熱門地，其中北京、上海、廣州、深圳更是「熱上加熱」。阿里巴巴旗下旅行平台飛豬的數據顯示，在春節前「壓力指數」較大的火車站中，北上廣深四城的各火車站佔滿首十位。

春運期間，以家鄉所在地為目的地的乘機人數佔總出行人數近半。（視覺中國）

民航出行數據研究中心發布的《2019年民航散客春運出行預測報告》顯示，從訂票情況看，春運期間，以家鄉所在地為目的地的乘機人數佔總出行人數的48%。

除夕前一周前往各大城市的機票預訂量增加40%

近年來回家過年的傳統正在悄然轉變，不少老人選擇來到子女的工作地過年。中國鐵路南昌局集團有限公司南昌客運段副段長陳其南表示，往年節前加開的旅客列車多為空車到達汕頭、廣州、深圳等地，再把旅客從當地接回南昌。但是今年加開的旅客列車中，單程空車大大減少，「反向春運」客流明顯增加。

攜程大數據顯示，今年「反向春運」現象凸顯，上海、北京、廣州、深圳、杭州、南京、天津、青島、寧波、廈門是「反向春運」十大熱門目的地，除夕前一周前往這些城市的機票預訂量同比增長超過40%。飛往上述城市的機票訂單中，兒童旅客佔比同比增加39%，50歲以上旅客佔比同比增加42%。其中，「四老一小」訂單顯著增長，不少人把雙方父母接到身邊過年。

（新華社）