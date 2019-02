聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)日內瓦當地時間周一(2月4日)發表報告指出,中美在貿易戰中都無法獲利,但未受關稅直接衝擊的其他國家將受惠,當中最大贏家或為歐盟。

這項名為「貿易戰:得與失」(The Trade Wars: The Pain and the Gain)的報告指出,雙邊關稅措施改變了全球競爭力,受惠的將是在未受關稅直接衝擊的國家營運的企業。報告預測歐盟或是中美貿易戰的最大贏家,將藉助貿易戰接收700億美元貿易額,日本、墨西哥和加拿大則將各拿下200億美元。

路透社引述UNCTAD指,美國計劃下月對中國輸美商品加徵關稅,恐引致全球經濟下行,令其他國家乘隙而入,接收價值約2000億美元的中國商品。

報告指出,中美貿易戰導致成本攀升,將造成企業從現有東亞供應鏈轉向,但美國企業並不是關稅措施的主要受惠對象。

(UNCTAD/Reuters)