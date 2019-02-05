【豬年2019】多家互聯網企業豪擲逾40億派電子利是

近年來，隨著移動支付的發展，不少互聯網企業都會推出「搶紅包（利是）」活動，而「紅包大戰」也逐漸成為內地民眾新年生活的一部分。今年春節期間，百度、支付寶、微信、抖音等都推出了自己的紅包項目，其累計金額已經超過40億（人民幣，下同）。

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微信今年將紅包和自拍結合了起來，用戶可以發紅包的時候附上自己的自拍或圖片表情。據了解，用戶要把微信升級到最新版本，給親朋好友或群發紅包時，才可以選擇「添加表情到紅包」一起發出去。收到表情紅包之後，還可以選擇表情直接在微信中回復。

除了微信，騰訊對微視和QQ也下了功夫。2月1日，騰訊微視上線測試個人視頻紅包，使用者將微視、微信和QQ更新到最新版本後，可以通過微視製作視頻紅包。微視稱，將向用戶發放5億元現金紅包。

百度早前成功奪得2019年度與央視春晚的獨家合作權，其後更宣布將會向全國觀眾派發總值達19億元的紅包。據稱，百度所屬平台的互動次數在4日晚間達到高峰，透過App送紅包的次數總計超過208億次。

支付寶則和去年一樣，為用戶帶來「集五福」活動，使用者參與支付寶活動，集齊「富強福」、「和諧福」、「友善福」、「愛國福」和「敬業福」五福，即可在除夕獲得支付寶發放的紅包，紅包瓜分總金額為5億人民幣。據悉，在今年的集五福中，還加入了一些新的創新。首先保留了AR掃福、森林澆水以及莊園喂小雞這些去年集福方式。在這基礎上，帶來了答題得福卡玩法。

支付寶紅包瓜分總金額為5億人民幣。

今年，短片平台抖音加入了這場「紅包大戰」。1月28日，抖音宣布「美好音符年」活動正式上線，只要用戶集滿「哆、來、咪、發、索、拉、西」7個音符，就可以參與並分享總值人民幣5億元的紅包。

此外，今日頭條今年也加入發紅包行列，而且出手不凡，自1月29日至2月4日期間，會給大家發10億元現金紅包。其「新春紅包雨」活動從1月29日晚間21:00正式開始，至2月3日每晚的21:00點都會提供紅包雨，而且2月4號晚上19:00、20:00、21:00更是可以連玩三場。

支付寶為用戶帶來「集五福」活動。（視覺中國）

為何各大企業熱衷派紅包？對此，有評論指出，各大企業希望用一種相對簡單、直接的方式瓜分流量。春節期間的紅包大戰只是流量爭奪戰愈加白熱化的最直接表現。

此外，還有評論認為，各大平台在通過發放紅包這種簡單直接的方式來獲取流量，實際上，他們更像是通過流量的獲取來進行一場貫穿線上和線下的行銷。

（微信公眾號「華爾街見聞」）