指中國扶貧「重宣傳輕改革」　日學者：貧困根源在於制度

畢業於香港大學研究院教育系的東京大學副教授阿古智子，長期研究中國農村和基層社會，她近日接受台媒《中央社》訪問，發表她對中國扶貧政策的看法。 阿古智子指出，中國的貧困問題根源還是在制度，但當局往往「小小改革，大大宣傳」，過於重視維穩和宣傳，反而沒有注重改善制度癥結，並不利國家發展。

阿古智子認為，中國的扶貧問題根源是在制度，但當局擅長自我表揚，經常是「小小改革，大大宣傳」。（中央社）

中共中央總書記、國家主席習近平多次強調扶貧成果，並承諾2020年全中國將達成脫貧目標，但阿古智子認為，作為問題癥結的制度迄今沒有太大改變。無論是扶貧政策，還是改善戶籍制度造成的農民福利落差等，政府往往是「小小改革，大大宣傳」。

阿古智子認為，中國政府大力宣揚的扶貧成果「主要還是表面功夫」，但貧困根源在於制度，農村幹部的貪腐、農民的債務問題是其中制度問題的表現。她說，中國政府「維穩太過、自我宣傳太過」，這些並不利國家發展，因為敢說真話的人不被聘用，她認為這影響了政策的執行效率、有礙國家進步。

指政府宣傳過度失公信力

她又指，宣傳太過的結果，是一部分民眾變得不相信政府，轉向各種微信群組取得資訊，但群組內經常遍布謠言；但另一方面她又觀察到，廣大農村的農民主要還是透過官方傳媒接受各種資訊，他們不了解自己在經濟和教育上沒有得到公平的機會，這樣的社會雖然可以維持穩定，但不健康。

她特別感到憂心的是，城市菁英和底層民眾無論在生存條件還是思維認知上，兩者落差正不斷加大，社會的溝通整合困難。阿古智子認為，每個社會都有貧富差距，即使民主國家內部也會有不同群體之間的矛盾，但差別在於，民主社會不會隱瞞這些問題，而中國不然，「宣傳太過，自我表揚，這很可笑，這樣國家無法好好研究問題、改變政策」。

報道介紹，阿古智子關注貧困、公平、正義等議題20多年，她2001年在日本駐北京大使館工作期間，與一名中國記者前往內蒙古赤峰市調查扶貧款被農村政府挪用的情況；2014年她與其他日本學者發起公開信，關注被拘留的中國人權律師浦志強等人。