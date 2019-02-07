【豬流感】中科院：豬隻致死率不及非洲豬瘟　可傳人但風險可控

內地自從爆發非洲豬瘟後，至今已有25個省市區「淪陷」，坊間更一度引起進食豬肉的恐慌，為此內地官方已多次強調非洲豬瘟並非人畜共患疾病，人類進食病豬肉亦不會受感染。 中科院旗下微信公眾號日前發表文章，就提到目前正在印度大規模爆發、可在人豬之間傳播的「豬流感」。豬流感傳染性極高，但文章表明尚無證據表明食用正確處理和製備的豬肉或其他豬製品，會導致人類感染豬流感。

文章指，對豬隻而言，感染豬流感後的常見症狀包括高熱、精神萎靡、鼻子或眼睛有分泌物、打噴嚏、呼吸困難、不進食等。豬流感在全年均會發病，其中以秋末或冬季較多，與人類季節性流感相似。最常見的豬流感病毒為H1N1亞型，但也會有其它亞型毒株在豬隻中傳播，例如H1N2、H3N1、H3N2。

豬流感病毒傳播的主要途徑是通過被感染和未被感染的豬隻之間直接接觸，在運送時此種接觸非常常見。另外，在密度高且通風設施不完備的大型養殖場，豬隻生長於互相接近的環境中亦會增加傳染危險。豬流感病毒傳播擴散後，數天內就可感染全部豬群，甚至連家禽及養豬飼養人員，特別是頻繁接觸畜禽者都會有被感染的危險。

豬流感病毒傳播的主要途徑是通過被感染和未被感染的豬只之間的直接接觸。（視覺中國）

但文章同時提到，豬流感對豬隻的致死率遠不及非洲豬瘟，很少會導致大規模死亡，故一般不需要特別治療，目前也尚無證據表明食用正確處理和製備的豬肉或其他豬製品會導致人感染豬流感，故獸醫的工作是預防病毒擴散至整個養豬場或其他養豬場。文章又強調，養豬及豬肉消費在全世界是無法替代，中國更是世界上第一養豬大國和豬肉消費國，活豬養殖在國民經濟的發展中具有基礎性戰略地位，「我國活豬養殖安全形勢十分嚴峻，及時應對豬流感，準確預警及適當預防，為大眾形成健康的公共衞生環境是重中之重的任務」。

（中科院之聲）