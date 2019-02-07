胡海峰浙江雜誌撰文：要深刻領會習近平「麗水之讚」

由浙江省委主管主辦的雜誌《今日浙江》2019年第一期刊發了中共前領導人胡錦濤之子、麗水市委書記胡海峰的文章。

胡海峰在文章中對2019年麗水市的工作做了規劃部署。他說，2019年，麗水將進一步深刻領悟習近平總書記在深入推動長江經濟帶發展座談會上作出的「麗水之讚」重要內涵，以「麗水之幹」擔綱「麗水之讚」，努力把「綠水青山」源源不斷地轉化為「金山銀山」。

此前，1月30日，胡海峰曾到省軍區慰問，亦曾提及「麗水之讚」。而更早前，胡海峰在參加人大麗水代表團審議時提到，「『麗水之讚』給全市廣大幹部群眾極大鼓舞和激勵，將麗水推上了提速綠色發展、引領『兩山』實踐、爭創全國標杆的快車道，為麗水未來發展創造了前所未有的歷史機遇。」

所謂「麗水之讚」，是指2018年4月26日下午，習近平在武漢主持召開深入推動長江經濟帶發展座談會時，曾「點讚」麗水。

習近平當時表示，浙江麗水市多年來堅持走綠色發展道路，堅定不移保護綠水青山這個「金飯碗」，努力把綠水青山蘊含的生態產品價值轉化為金山銀山，生態環境質量、發展進程指數、農民收入增幅多年位居全省第一，實現了生態文明建設、脫貧攻堅、鄉村振興協同推進。

胡海峰出生於1972年11月，去年7月他由嘉興市委副書記、市長調任麗水市委書記，目前系浙江地級市中最年輕市委書記。

去年7月6日，胡海峰在遂昌調研時就強調，「緊緊圍繞習近平總書記在深入推動長江經濟帶發展座談會上102字『麗水之讚』的指示精神。」此後又曾多次表示，要緊緊圍繞習近平『麗水之讚』指示精神。