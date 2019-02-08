【流浪地球．分析】官媒讚譽應有理有節　慎防「捧殺」蹧蹋好作品

近日內地科幻大片《流浪地球》備受熱捧，3日票房逾5億元（人民幣．下同），在內地網站豆瓣的評分則高達8.3分，可說是贏盡口碑和收視。 國產電影大獲好評，更獲外媒點名讚賞，引來內地官媒亦加入評論和分析。除了新華社刊出〈我們為甚麼需要科幻〉，《人民日報》和《環球時報》都轉載一篇題為〈果然，能這樣拯救地球的，只有中國人〉的影評，致令這部難得精心拍攝的電影被「厲害了，我的國」化了，誇張得可稱之為「捧殺」。

流浪地球劇照及海報。（視覺中國）

《流浪地球》由郭帆執導，劇本改編自中國科幻作家劉慈欣的同名小說。劉慈欣被視為中國科幻小說復興的領軍人物，他於2015年成為首位獲得雨果獎的中國作家。據美國《紐約時報》報道，相比荷理活科幻大片，《流浪地球》特技效果獲得正評，而有影評人更指，這部電影顯示中國電影業已經成熟，標誌著中國電影新時代的到來。

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部份官媒一起「歪嘴和尚唱錯經」

除了特技備受矚目，《流浪地球》的故事主旨亦發人深省，最後是眾人一起努力度過難關，寓意地球應該由全人類拯救。該篇獲官媒加持的影評確實有提到這重寓意，但卻節外生枝，一邊指出電影沒有強調「中國人拯救世界」，另一邊卻將結局含意「上升」至唯獨中國人才有這種「中國科幻的核心價值觀」，彰顯中國「把整個人類當做一個命運共同體」，顯然是為電影作品貼上巨大的政治含義。

影評以自謙之名行自吹自擂之實，對《流浪地球》強行加上一重不必要的政治色彩，浪費了公允評價出色作品的機會。《人民日報》和《環球時報》不僅未有加以指正，兼且還盲從劍走偏鋒的論調，跟著一起「歪嘴和尚唱錯經」，以至對內就促進文藝評論毫無裨益，對外則有畫蛇添足之虞，窒礙中國電影人推廣優秀文化產品。

新華社評論點明東西方互通之處

相比之下，同是官媒的新華社所撰署名評論就翔實有度得多。該文追溯科幻題材的歷史淵源和嬗變，進而點明「不論東方還是西方」，科幻名作都有不少共通之處：「科幻的『硬核』，並非預言烏托邦或者反烏托邦，而是幫助人們以全新角度審視自身環境和處境，警示人類在技術、文化、倫理等眾多領域可能面臨的問題，並提出『另類』解決方案。」

由此可見，要宣傳好作品毋須上綱上線，大張旗鼓地高喊「厲害了，我的國」，有理有節的評論更令中外各界心服口服，而這一點值得官媒以至內地官方宣傳系統深思反省。