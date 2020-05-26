【何鴻燊逝世】談血統稱7成中國人 　鄧小平一句話堅定對中央信心

賭王何鴻燊今日（26日）在養和醫院病逝，享年98歲。他生前曾多次表態自己的「愛國商人」身份，更多次以實際行動表明自己的「中國心」。 何鴻燊是中、英、荷、猶太多民族混血，但他認為自己「七成以上是中國人」，祖籍廣東、在中國長大、在中國讀書，是典型的廣東人。對於內地給予的「愛國資本家」稱號，他則笑說這是一生中最鐘意的榮譽。 何鴻燊還曾說，回歸前鄧小平與他見面時說的一句話，讓他日後對中央政府充滿信心；回歸以來香港一如既往，從來沒有讓他失望過。

何鴻燊一生風光。（視覺中國）

最鐘意「愛國資本家」稱號

何鴻燊2007年接受內地傳媒專訪時，大談自己經歷香港、澳門回歸、親身參與港澳回歸事務的感受，指自己最喜悅和難忘的時刻是港澳回歸，而SARS則最令他傷心。他認為，香港回歸後開始掌握自己的命運，他深信一國兩制在香港可行，因此一直繼續在港澳的投資，繼續「舞照跳，馬照跑」。

上世紀80年代，香港很多企業興起「遷冊風」，擔心回歸後的前途。何鴻燊指自己當時完全沒有擔心，因為鄧小平的一句話讓他日後對中央充滿信心。有次他到北京參加閱兵儀式與鄧小平見面，問候「鄧大人好」，鄧小平則回應「恭喜發財」，就是這短短的4個字，令他此後相信自己「還是可以繼續發大財的」。

澳門回歸籌備期間，何鴻燊參與人民大會堂會議，有人在台上稱呼「各位同志」，何鴻燊笑說自己是資本家，被叫「同志」不免擔心「是不是要分我身家？」不過如今內地巨變，開會只說「各位港澳委員」，更特別稱呼他「愛國資本家」，成為他最鐘意的稱號。

2015年春節期間，何鴻燊和三太陳婉珍的女兒何超蓮在Instagram上發布照片，顯示何鴻燊與三太一家三代在病床前迎接新年。（何超蓮Instagram）

建溫泉賓館獲習近平讚譽

何鴻燊曾說，「香港的未來好得不得了」，認為香港的發展有賴中央的實質支持，依靠着內地龐大的發展潛力，配合香港與世界的網絡關係，香港會持續保持優勢，特別是在國際金融方面。

除了出言支持，何鴻燊也身體力行，支持「科教興國」戰略，於1990年成立「何鴻燊航天科技人才培訓基金會」，資助在職航天人員出國及赴港進修；1993年，他又在河北廊坊建造「何鴻燊培訓樓」，用作培訓航天科技人才；2005年他在全國政協提出打造「粵港澳旅遊大三角」，希望粵港澳三地整合旅遊資源。

其上述言行亦受到中央讚譽，習近平去年11月會見香港澳門各界慶祝國家改革開放40周年訪問團時，便特別稱讚何鴻燊參與興建的中山溫泉賓館「無論是硬件設備還是軟件服務，都是當時內地招待所無法相比的」。何鴻燊四太梁安琪對此回應，指何鴻燊一直以來以實際行動踐行其愛國愛澳之心，自己和子女亦會發揚傳承。