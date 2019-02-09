【中美貿易戰】2月續有兩輪談判　分析指雙方高層對協議仍有分岐

官媒《新華社》在周六晚上確認，中美兩國將會下周四（14日）至下周五（15日）在北京舉行新一輪貿易談判。另一方面，美國白宮發言人早前表示，副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）會在下周一（11日）抵達北京，先與中方官員舉行副部長級會談。 官媒或美國有關方面均未有提及美國總統特朗普與中國國家主席習近平舉行「習特會」的消息，特朗普甚至已在周四（7日）確認，不會在3月1日的對中國貨品加徵關稅限期前會面。

《多維新聞》分析，在中美貿易戰「休戰」最後一個月的衝刺階段接連舉行兩輪談判，反映談判並非外界期待的「查缺補漏」，反而是重新回到從一張白紙開始推敲、磋商的階段。究其原因，是特朗普與習近平之間對達成共識的定義和節奏把握不同。

習近平委託劉鶴交給特朗普一封信，當中提出希望「各讓一步，達成對我們雙方都有利的初期協議」。（美聯社）

報道指，習近平在委託國務院副總理劉鶴交給特朗普的信件中提出希望「各讓一步，達成對我們雙方都有利的初期協議」。對中國而言，「一步」是應是願意公開討論黑客、網絡安全的問題。但對特朗普而言，「一步」卻不只是一步，且「步伐」要更大些。英媒《路透社》曾經引述白宮官員透露，下周的談判重點，將是繼續敦促中國要有結構性改革，終止與中國的不公平貿易，降低貿易逆差，保護美國就業。正正就是特朗普的國情咨文中提到的「我們現在已經明確對中國提出，美國的工業和知識產權已受害多年，（中國）竊取美國人智力財富和成果的日子到頭了」。

報道在最後更認為，「華盛頓留給北京的仍是開放性命題」，習特會最終會否成行，相信會是取決於下周的新一輪談判進展。

（多維新聞）