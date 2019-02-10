四川樂山大佛岩壁千瘡百孔　官方指天然形成：遊客摸戳所致欠論證

四川樂山大佛早前經過數個月大規模維修，在新春前後重新開放。不過有內媒指，景區內某處岩壁仍然「千瘡百孔」，疑似由於多年來遊客以手指戳進土壤所致，現場亦有遊客一邊戳一邊「祈福」，蜂巢狀岩壁儼如成為「新景點」。 景區管理委員會2月9日就此回應，涉事岩壁位於樂山大佛景區北門棧道入口處，其上孔洞係天然形成，並非遊客人為造成，而滿是孔洞的岩壁在大佛景區內隨處可見，約有近百處。

四川樂山大佛岩壁千瘡百孔，遊客邊戳邊求「轉運」。（影片截圖）

據中新網報道，工作人員表示，此處岩壁位於大佛景區北門入口處，為自然形成的孔洞，非人力所為，全山類似岩壁有近百餘處。因此處位於遊客主通道，形狀奇特，加之導遊誤導，使遊客出於好奇或祈福心理而觸摸。

管委會：遊客手摸去掉青苔露出孔洞

另外景區山體為紅砂岩，岩體疏鬆且岩體長期遭受風雨侵蝕，工作人員就此表示：「每一個過往的遊客用手一摸，岩壁上的青苔慢慢掉了，最後露出了紅砂岩和清晰的孔洞。」管委會又補充，由於岩壁並非文物，無相關法律法規禁止觸摸，同時人手觸摸是否會導致岩壁風化加速，也無科學論證。

網上片段亦顯示，有導遊解釋該處山體屬丹霞地貌，土質比較疏鬆比較軟，路過遊客就以手指戳出孔洞。管委會則反駁，片中導遊不是大佛景區的專業導遊，不過由於每年都會有大量導遊帶團進入景區，亦無相關規管，只能靠自律。

內地丹霞地貌屢遭人為破壞

據內媒報道，去年國慶期間在陝西靖邊地區的丹霞地貌景區，不少遊客在岩石上刻字留名，甚至有家長主動為孩子提供刻字的工具。景區工作人員便指出，丹霞地貌的形成需要上億年的時間，且極為脆弱，遊客在地貌上留下的腳印需要至少60年或者更久時間，才可恢復原貌。

去年7月上旬，同樣在陝西靖邊地區的丹霞地貌景區，內地有2男1女手持木棍在紅砂石上刻字，並拍片上傳至網絡，事件引起極大迴響。其後警方拘捕3人，其中2人被罰款200元人民幣，另一人則因未滿14歲而不予處罰。去年8月中旬，內地又有一名女遊客遊覽甘肅張掖丹霞地貌時，翻越護欄闖入保護區範圍，腳踩地貌拍照。