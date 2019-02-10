【流浪地球】吳京補底6千萬　萬達否認撤資惟官網曝曾是出品單位

截至2月10日（周日）上午9時，內地正在上映的科幻片《流浪地球》的票房達16.83億。 近日內地網絡有消息稱，《流浪地球》在拍攝過程中，因為萬達中途撤資改投《情聖2》險些夭折，幸虧吳京追加投資6000萬（人民幣，下同），並且以零片酬出演，《流浪地球》才順利完成製成。 萬達9日（上周六）回應稱這是假消息，但有網友發現萬達集團官方網站仍然保留著一篇舊文章，顯示萬達曾是《流浪地球》的出品單位。

科幻片《流浪地球》在內地大熱。（視覺中國）

萬達相關人員回應網上流傳的消息時表示此為假消息，「這兩個項目離得好遠，怎麼可能混在一起？」問及萬達之前有沒有參與過該片投資，對方回應：「應該大家都接觸過，但是肯定沒有『撤資』這一說。」

不過有網友發現萬達集團官方網站保留著發布於2017年6月1日，作者署名為呂游的一篇文章。文章題目為《科幻鉅作<流浪地球>在青島影視產業園開機》。文章寫道：「5月26日，中國科幻鉅作《流浪地球》在青島影視產業園開機。該片由萬達影視、中國電影股份有限公司和北京文化出品，改編自以《三體》蜚聲文壇的著名作家劉慈欣的同名作品，由導演郭帆執導。」

萬達集團官方網站的一篇舊文顯示萬達曾是《流浪地球》的出品單位。（網絡圖片）

吳京零片酬演出還投資6000萬

內媒報道稱，在《流浪地球》上映前的一次發布會上，吳京聊到他客串這部電影的經過。當時導演郭帆找他幫忙客串拍攝，吳京描述：

串著串著，超支了，沒錢了。我都參與進來了，那我就投資唄。拍著拍著，不對啊，我怎麼客串了31天啊？行，沒關係，為了我們偉大的科幻事業，客串吧！客串到最後，導演又說，京哥，錢又不夠了，您能不收錢嗎？我說好，我就沒收錢。

最終吳京除了作為特別出演之外，還是該片出品人之一，投資了共6000萬。

（綜合報道）