【中美貿易戰】環時：中國信譽比美國高很多　認真履行國際協定

新一輪中美經貿高級別磋商將於2月14日至15日在北京舉行。美方工作團隊將於2月11日提前抵京。 中國官媒《環球時報》2月10日就此發表社評，題為〈中美顯然都願意新一輪磋商順利〉，並就能否履行協議表示，中國對重大事項的執行力當世首屈一指：「眾所周知，中國的國家元首同時是中國的政治核心，中國全社會具有堅定的核心意識。」 《環時》更指美國政治生態才具有「更多的不確定性」，「擔心更多出自中國方面才是合乎邏輯」。

中美貿易戰的走向引起外界關注。（資料圖片）

社評指美方公開要求中方推行「結構性改革」，尤其是希望中方徹底放棄「中國製造2025」。

《環時》認為，中國已經決心加強改革開放，針對保護知識產權和非公有制企業獲得更平等地位之類問題，作相應調整，因此美國部份要求與中方的改革計劃方向一致：「但是中國的基本經濟制度不可能改變，中國發展高科技的權利不能夠喪失。」

社評：中國的確不是那樣的國家

至於美方懷疑中方能否落實協議，《環時》表示：「無論在政治上、經濟上，還是氣候變化等方方面面，中國都不是在世界上被公認為說話不算數的國家。」社評又稱，在中美談判之前，即使西方輿論對中國經常口誅筆伐，但也從未集中指責，中國將國際協議束之高閣：「因為中國的確不是那樣的國家。」

社評轉而指責，美國動輒欠聯合國會費，已經簽署的國際條約說廢就廢：「毫不誇張地說，在對國際協定的履約方面，中國的信譽要比美國高很多，我們的實際認真程度也是美國不可同日而語的。」

指結束貿易戰是「美國社會的普遍要求」

至於雙方「願意新一輪磋商順利」一說，社評指美國市場已吸收利好消息，斷然扭轉有政治風險，不符美國總統特朗普的意願，而結束貿易戰是「美國社會的普遍要求」：「我們願意相信，兩國代表團都不會為了一個具體爭議而讓雙方兩個多月的艱苦磋商成果付諸東流，雙方應該能夠找到突破難點的辦法。」