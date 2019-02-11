【流浪地球】官媒：電影證明中國可以拍出世界級科幻大片

科幻片《流浪地球》的票房已經突破20億元（人民幣，下同），貓眼研究院通過分析預測該片最終票房將有望達到53.3億元。 中國官媒《經濟日報》今日（11日）發表的一篇評論文章稱，《流浪地球》能夠大獲成功，這是因為這部電影帶給觀眾強烈的民族自豪感，證明中國可以拍出世界級的科幻大片。

《流浪地球》片中一套宇航服就要用1100多個零件，一個頭盔的構造多達14層。（視覺中國）

評論文章表示，《流浪地球》從場景到聲音、從真實畫面到特效處理都堪稱精良。在電影中，沒有一件道具是市面上能買到的，都是全新設計、全新製作的。片中一套宇航服就要用1100多個零件，一個頭盔的構造多達14層。此外，地下城、冰原、宇宙空間站等場景搭建更是十分考究，難怪不少網友表示影片場面壯觀得令人窒息。

文章稱，在《流浪地球》面前，其他電影的大明星票房號召力統統失靈了，這是因為「國產硬科幻」帶給觀眾強烈的民族自豪感。此前沒有人相信中國能拍出科幻電影，編劇劉慈欣的粉絲在聽說《流浪地球》將被拍成電影後甚至在網上疾呼：「不要讓中國人拍！」但是，《流浪地球》這部電影卻向人們證明，中國可以拍出世界級的科幻大片，中國電影同樣擁有自由的想像力，中國故事獨特的文化內核和精神內核更釋放出強大的生命力。

電影市場要走精品路線

文章又表示，今天的觀眾更加理智，擁有更高的審美水平。他們寧願花較高的價錢來看一場真正意義上的視覺盛宴，也不願意為低價爛片浪費自己的寶貴時間。在這樣的消費升級形勢下，電影市場要想贏得更多觀眾，唯有走精品路線。