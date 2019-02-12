土耳其稱有維人死於「再教育營」　中方發布認罪影片反駁

土耳其政府早前指中國在新疆建立「再教育營」是人道恥辱，並指一名維吾爾族音樂家在「再教育營」中死亡。中方批評土方指控不實，官方媒體還發布該名音樂家的認罪影片，以證明他現在安全，未受到虐待。

土耳其外交部於9日（上周六）發表一份措辭強烈的聲明，指維吾爾人在「集中營」被虐待，其中維族音樂家艾衣提更在入營後第二年死亡。土耳其外交部發言人又指，有一百多萬的維吾爾族人被任意逮捕，他們在監獄中遭受酷刑和政治洗腦，這已不再是秘密。他又補充說，那些未被拘留的人也遭受「巨大壓力」，在21世紀重新引入集中營以及中國當局對維吾爾族人的系統性同化政策是對人道的一大羞辱。

針對土耳其政府的批評，中國國際廣播電台土耳其語部10日（周日）在社交網站發布片段，片中自稱是維吾爾族音樂家艾衣提的男子，用維吾爾語表示自己涉嫌違反國家法律，現正接受調查。他又指自己健康良好，而且從未被虐待。該男子更在片段中特意提及「今天是2019年2月10日」。

中方斥土方言論非常惡劣

與此同時，中國駐土耳其大使館發表新聞發言人談話稿，駁斥土耳其早前所指艾衣提死亡的說法毫無事實依據。發言人還說，位於新疆的教育培訓中心根本不是所謂的「集中營」，強調教培中心是出於反恐，並嚴格貫徹落實中國憲法和法律，尊重和保障人權。發言人又稱，中土兩國都面臨嚴峻反恐形勢，反對在反恐問題上持雙重標準，要求土耳其方面收回不實指責。

中國外交部發言人華春瑩11日（周一）形容土耳其言論非常惡劣，已向土耳其提出嚴正交涉。華春瑩指中國政府在打擊恐怖主義、抵禦極端主義方面確立並實施了清晰戰略，且值得土耳其以至整個世界學習。

（美國之音）