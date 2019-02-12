【中國研究專家】哈佛大學學者馬若德病逝　曾著書講述文革起源

哈佛大學費正清中國研究中心周一（11日）發布消息指，中心前主任、哈佛大學歷史與政治科學榮休教授兼著名中國研究專家馬若德（Roderick MacFarquhar）於上周日（10日）病逝，享年88歲。 馬若德早年擔任記者，後在英國從政，出任下議院議員。馬若德熱衷研究中國文化大革命的歷史，1980年代離開政壇後任教哈佛大學，所著《文化大革命的起源》被認為是國外研究文革起源問題的代表性作品。

馬若德著作《文化大革命的起源》被認為是國外研究文革起源問題的代表性作品。（資料圖片）

哈佛大學費正清中國研究中心（Fairbank Center for Chinese Studies）指出，馬若德的家人將先私下舉行告別儀式，再於適當時機舉行公開追悼會，向這位偉大的學者和偉人致上應有的榮譽，該中心亦將參與其中。

馬若德出身於英國貴族世家，畢業於哈佛大學，年輕時加入了屬於左翼的工黨，成為議會下院議員。他一度供職於英國外交部，以高級文官身份於1971年首次訪華。他還擔任過英國廣播公司（BBC）國際新聞節目的主持人，並參與創辦《中國季刊》，在政界、傳媒界、學界均積累豐富經驗。

文革專著曾在內地出版

自1968年起，馬若德將文革作為首要研究課題，1974年發表《文化大革命的起源》首卷《人民內部矛盾，1956－1957年》；1983年再發表第二卷，聚焦在1958至1960年的大躍進；1997年發表第三卷，剖析中共領導層在1961至1966年期間的嚴重分歧。其中第一、二卷曾在內地以有刪節方式出版。

馬若德在哈佛大學的導師費正清高度評價這部作品，認為他精心挑選和修復了大量文革期間出版的文獻，找出了導致文革的政策根源和變遷，尚無人對「大躍進」做出過如此精闢和全面的總結。香港科技大學教授、政治社會學家丁學良則認為，該書開創了西方研究文革的新領域，將推動對文革更深入的研究。

至於馬若德2006年與瑞典學者沈邁克（Michael Schoenhals）合著的《毛最後的革命》（Mao's Last Revolution），則被視為西方學術界關於文革最具權威性的記述之一。

（綜合報道）