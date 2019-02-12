國家衞健委回應取消「計劃生育」：不宜立即全面刪除

內地過去十年以來老齡化加速、勞動人口處於下降趨勢，迫使政府多次調整計劃生育政策，惟近年陸續實施「單獨二孩」和「全面二孩」政策以來，成效未如理想。 與此同時，要求全面放開生育呼聲愈來愈高。有全國人大代表在去年「兩會」上建議取消「計劃生育」政策後，一度有報道傳出，中國即將取消生育限制政策。但根據國家衞生健康委員會網站近日公布的答覆顯示，考慮到憲法的效力和權威，不宜立即全面刪除「計劃生育」內容。

內地老齡化加速，勞動人口逐年下降，要求全面放開生育呼聲愈來愈高。（視覺中國）

衞健委：不宜立即全面廢「計劃生育」

據澎湃新聞12日報道，在衞健委公布的答覆成文於2018年9月25日。答覆引用中共總書記習近平的話指出：「憲法是國家的根本法，是治國安邦的總章程，具有最高的法律地位、法律權威、法律效力」。

答覆又指出，在2018年3月11日，十三屆全國人大一次會議審議通過《中華人民共和國憲法修正案》，保留「國家推行計劃生育」等相關表述。而人口與計劃生育法等法律均根據憲法制定，不宜立即全面刪除「計劃生育」內容。

而針對代表提出的「關於把《人口與計劃生育法》和《母嬰保護法》合併為《人口與母嬰保護法》，刪去原《人口與計劃生育法》中有關限制生育的內容，答覆稱，廢除舊法和制定新法涉及整合相關法律法規等工作。衞健委將會同相關部門開展系統深入研究。

據悉，去年9月，國家衞生和計劃生育委員會被國家衞生健康委員會取代，是自1981後國務院組成部門第一次沒有了「計劃生育」四個字眼。此外，去年一直有報道傳出，內地政府正在研究在全國範圍內終止生育限制，但有學者質疑長期計劃生育已破壞生育觀念。

有中國學者指長期計劃生育已破壞生育觀念，而且中國的托兒所奇缺，即使廢除計劃生育，生育率也很難提高。（視覺中國）

中國人口結構前景惡化速度加快

根據中國國家統計局的數據，2018年中國新生兒數量降至1,523萬，較2017年少了200萬，且比官方預期值逾2,100萬低30%，也是自1961年大飢荒時期以來的最低新生人口數量。而隨著出生人口數量下降，有媒體喊出「人口崩潰」、「中國將成下一個日本」等言論，聲稱這會影響中國未來的發展。

《華爾街日報》12日報道稱，凱投宏觀(Capital Economics)分析師最近在一份研究報告中寫道，中國人口結構前景惡化的速度似乎比官方預期要快，令人愈發擔心中國未富先老，缺乏足夠的勞動力來承擔人口老齡化的成本，並可能引發遠比中美貿易戰帶來的動蕩持續時間更長的經濟困境。

（綜合報道）