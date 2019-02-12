涉嚴重職務違法　中石油規劃計劃部副總經理胡永慶接受監察調查

撰文：姜庚宇
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中央紀委國家監委網站今天（12日）消息，據黑龍江省監委消息，中國石油天然氣集團有限公司規劃計劃部副總經理胡永慶涉嫌嚴重職務違法，目前正接受監察調查。
中石油規劃計劃部副總經理胡永慶（圖）涉嫌嚴重職務違法，目前正接受監察調查。（黑龍江省紀委監委）
胡永慶1968年7月生於新疆克拉瑪依市獨山子區，1988年7月參加工作，1993年11月加入中國共產黨，具有西安交通大學電氣工程專業在職研究生學歷和中國石油大學（華東）化工工程與技術專業工學博士學位，是教授級高級工程師。
胡永慶1988年起在新疆石油管理局獨山子煉油廠熱電廠工作，2000年1月任中國石油獨山子石化分公司副總動力師，2003年9月升任分公司黨委委員、副總經理，2005年9月兼任獨山子石化工程建設指揮部副總指揮，2007年11月升任中國石油天然氣集團有限公司規劃計劃部副主任，2011年5月升任中國石油天然氣集團有限公司規劃計劃部副總經理。
這是本月第二名中石油系統官員落馬。武漢市監委2月1日發布消息稱，中石油湖北銷售分公司原總經理何瑞林涉嫌嚴重違法，經國家監委、湖北省監委指定管轄，目前正接受武漢市監委的監察調查。
（中央紀委國家監委網站）