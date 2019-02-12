商務部不點名批美國保護主義抬頭　為華企投資帶來負面影響

中美代表近日在北京展開新一輪對話，尋求解決兩國的貿易糾紛。今日（12日），中國商務部舉行2018年商務工作及運行情況新聞發布會，商務部副部長錢克明不點名批評美國保護主義抬頭，加強對外投資審查，給中資企業投資造成負面影響。

中國商務部副部長錢克明不點名批美國保護主義抬頭。（新華社）

中國商務部副部長錢克明在新聞發布會中表示，2018年中國利用外資結構持續優化，製造業利用外資佔比升至30.6%，高技術製造業利用外資增長35.1%；5,000萬美元以上大項目近1,700個，增長23.3%。 來自發達經濟體投資增長較快，英國對華投資增長高達150.1%，然後依次為德國（79.3%）、韓國（24.1%）及日本（13.6%），而2018年美國對華的投資增長7.7%。

錢克明同時不點名批評，有部分國家保護主義抬頭，以國家安全名義，加強審查中國企業，對中資企業對外投資帶來負面影響。商務部將鼓勵和引導有實力的中資企業，按照市場原則和國際慣例，開展對外投資合作，壯大自身之餘，也惠及東道國經濟發展，實現互利共贏。

錢克明敦促部分國家，秉承開放包容的態度，為包括中國企業在內的投資者，營造公開、透明及便利的營商環境。

美國副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）11日（周一）率團到北京，與中方官員舉行副部級貿易會議。（美聯社）

中美貿易戰90日休戰期將於3月1日屆滿，中美代表近日在北京展開新一輪對話，副部級貿易會議已於2月11日（周一）正式開始。而以國務院副總理劉鶴為首的中方代表團隊，14日至15日（周四至周五）會在北京與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）為首的美方官員會面。

作為3月1日前最後一輪中美談判，談判重點是美方要求中方進行經濟結構性調整，以解決保護知識產權、減少產業補貼等尖銳問題。

（綜合報道）