【流浪地球】官媒：中國視角講述人類命運故事　展現國家綜合實力

內地科幻電影《流浪地球》成為賀歲檔票房神話，官媒《人民日報》今天（12日）刊文指出，該片之所以呈現恢弘的想象力，是因為具備強大電影工業製作能力，以及為人類命運擔憂捨我其誰的底氣。 該文認為，在上述意義上，以中國視角和「硬科幻」視聽語言講述人類命運故事的《流浪地球》，是中國觀眾前所未有的體驗，遠比看一部「完美無瑕」的外國炫酷大片更有意義。

文章認為，對於中國觀眾而言，觀看《流浪地球》遠比看一部「完美無瑕」的外國炫酷大片更有意義。（網上圖片）

文章指出，《流浪地球》故事設定大膽，在114年的中國電影史上，還沒有哪部作品敢於正面直攻這樣龐大的命題。近代以前受限於科學技術和生產力條件，人類只能以神話和預言等方式面對「生存或毀滅」的終極問題；直到工業和後工業時代，載人航天技術令人們開始以科學的態度想象地球和人類命運。

至於以往的中國科幻片《長江7號》《寶葫蘆的秘密》《未來警察》等，文章直指它們是「軟科幻」，缺乏嚴謹科學設定，重在趣味性，且科幻元素往往僅限於人或未知生物的「超能力」，並不指向人類命運的必然性；類科幻、玄幻和神話魔幻題材電影則存在缺乏科學依據等問題。

文章強調，《流浪地球》製作團隊並沒有取巧迴避恢弘宇宙場景的直接呈現，而是正面直攻人類「開天闢地」的現代神話，無論全景還是細節，都有足夠的視覺說服力，這對一部科幻片而言至關重要，「因為一旦穿幫，苦心經營的未來感和臨場感瞬間破功，影像敘事的基礎就瓦解了。」

文章指《流浪地球》具有足夠的視覺說服力，對一部科幻片而言至關重要。（劇照）

指電影展現國家綜合實力

文章續指，《流浪地球》原著小說的設定足夠結實，給電影敘事留下發揮的空間。電影相對小說而言，強化中國視角，呈現不同國家的人民共同面對人類災難的場景，營造了人類命運一體感；電影在原著基礎上實現了新的創造。

文章寫道，《流浪地球》視覺呈現足夠說服力，亦令觀眾被緊張的命運感所牽引，被中國人勇敢擔當畫面所感動，看完久久不能平復。從流行文化最能看出社會的心態和國家的氣象，《流浪地球》展現出來的強大工業製作能力、有待貫通精進但不容小覷的綜合實力，都令人充滿自豪，對未來充滿希望。儘管電影尚存一些有待完善提升之處，但對中國觀眾而言，觀看《流浪地球》遠比看一部「完美無瑕」的外國炫酷大片更有意義。