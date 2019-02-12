劉鶴再度現身中美副部級貿易會議　分析：北京迫切希望結束貿易戰

2月11日（周一），訪問北京的美國副貿易代表格里什（Jeff Gerrish）領銜同中方官員舉行副部級貿易會議。國務院主辦的中央直屬黨報《經濟日報》旗下微信公眾號「陶然筆記」曝光內部照片，顯示國務院副總理劉鶴再次現身副部長級別的會議，引發外界關注。 《多維新聞》分析指出劉鶴現身副部級貿易會議，表明北京迫切希望終結兩國間激烈的貿易戰。

美國副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）11日（周一）率團到北京，與中方官員舉行副部級貿易會議。（美聯社）

中美貿易戰90日休戰期將於3月1日屆滿，中美代表近日在北京展開新一輪對話，副部級貿易會議已於2月11日正式開始。而以國務院副總理劉鶴為首的中方代表團隊，14日至15日（周四至周五）會在北京與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）為首的美方官員會面。

作為3月1日前最後一輪中美談判，談判重點是美方要求中方進行經濟結構性調整，以解決保護知識產權、減少產業補貼等尖銳問題。

曝光的照片顯示，此次副部級磋商的現場氣氛輕鬆愉快，中美雙方代表都笑容滿面。（微博）

劉鶴露笑容 氣氛愉快

根據曝光的照片顯示，此次副部級磋商的現場氣氛輕鬆愉快，或預示著部分「談判成功」。至於談判開始的時間，照片顯示是上午九點鐘，劉鶴似乎在說了甚麼，正高興的笑著，他左邊的中國人民銀行行長易綱也低頭微笑。其餘中美雙方代表都笑容滿面，談判氛圍比較輕鬆愉悅。

報道描述照片稱，中方出席代表有外交、發改委、商務、央行、財政、工信、農業等中國國家部委的「一把手」官員，而美方代表包含白宮、貿易辦、國務院、財政部、農業部、商務部、能源部等眾多高官。

據了解，這次副部級磋商牽頭人格里什與萊特希澤關係密切，而萊特希澤是對中國立場最為強硬的鷹派官員。此外，美方代表團還包括被特朗普提名為世界銀行總裁人選、對華鷹派人物馬爾帕斯（David Malpass）等。

劉鶴1月7日意外出現於中美副部級的貿易會議。（Twitter）

其實這已經不是劉鶴第一次在副部級的貿易會議上意外現身，早在1月7日的一場中美貿易談判裏，同樣出現劉鶴的身影。當時，多數分析認為劉鶴現身向美國代表團致意，這表明了北京對談判的重視。《多維新聞》分析稱，在外界看來劉鶴再次現身於副部級磋商的現場，顯得有些「多此一舉」。其實不然，畢竟這是中美休戰期限之前雙方最重要的一次貿易談判，這表明北京迫切希望終結兩國間激烈的貿易戰。

（《多維新聞》）