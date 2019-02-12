蓬佩奧籲匈牙利棄用華為　中國外交部：相信美方挑撥打壓不會奏效

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一（11日）抵達匈牙利布達佩斯展開中歐訪問行程，期間他警告盟友若繼續使用華為設備，將會影響與美國當前的合作關係。 針對此番言論，中國外交部發言人華春瑩今天（12日）在例行記者會上回應指，美方赤裸裸地威脅和挑撥中國與他國關係，抹黑打壓中國公司的正當發展與合作權利，其做法既不公正，也不道德；中方希望並相信中匈關係的發展不會受到其他任何國家的破壞和干擾。

蓬佩奧在匈牙利訪問期間警告，若盟友繼續使用華為設備，將會影響與美國的合作關係。（資料圖片）

美國國務卿蓬佩奧訪問匈牙利期間，與匈牙利外長西雅爾多（Peter Szijjarto）共同會見記者時談及匈方部署華為設備，並警告盟友不要使用中國華為技術公司生產的設備，否則美國將「比較難以與他們合作」。

華春瑩對此回應稱，中方讚賞西雅爾多基於事實作出獨立客觀和公正的評價，友好合作始終是中匈關係發展的主旋律；中方希望並相信中匈關係的發展不會受到其他任何國家的破壞和干擾。

對於美方的一系列表態，華春瑩指一段時間以來，美方不擇手段地炮製種種「莫須有」的罪名和各種各樣的「中國威脅論」，甚至赤裸裸地威脅和挑撥中國與他國關係，抹黑打壓中國公司的正當發展與合作權利，其做法既不公正，也不道德，完全沒有一個大國應有的作為和風度。

華春瑩強調，中方相信絕大多數國家對美方的真實意圖和霸凌實質心中是有數的，眼睛是明亮的，希望各方能摒棄意識形態的偏見和零和博弈思維，為正常的國際間友好互利合作提供公平、公正、開放、包容、透明和規範的條件和環境。

（中國外交部）