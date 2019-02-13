【流浪地球】人民日報：評價要中肯理性　不棒殺也不捧殺

內地科幻電影《流浪地球》成為賀歲檔票房神話，官媒《人民日報》連日刊文談論這部電影。《人民日報》今日（13日）亦發表署名文章，表示對於觀眾而言，對電影的評價或許可以少一些譁眾取寵、意氣之爭，多一些中肯建議、理性之言。 文章稱，要既看到長處也看到短處，「既不棒殺也不捧殺」，才能激勵文化產品質素的進一步提升。

文章稱，對電影《流浪地球》要少一些譁眾取寵、意氣之爭，多一些中肯建議、理性之言。（網絡圖片）

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文章表示，在電影《流浪地球》中能看到許多熟悉的中國元素。不僅是地下的北京、冰封的上海，甚至是對「流浪」與「回家」這一組關係的理解，都充滿了中國式的對家的嚮往、對故土的眷戀─面對危機的人類，竟然帶著地球這個家園一起往遠方。

文章又稱，就像劉慈欣所說，今天的中國有著強烈的「未來感」。科技創新的「中國浪潮」讓世界艷羨，也開拓了中國人對於科學的認知。今天的中國科幻文藝創作既有科技巨大進步這一「巨人的肩膀」，又有著公眾不斷增強的科學嚮往這一「深厚的土壤」，中國的文藝工作者有責任把握機遇，為世界的科幻文藝創作提供更多更好的中國故事，拓展人類對於未來的想像空間。