【扶貧造假？】河南一村逾9成貧困戶屬錯評　官媒：靠關係靠買賣

「河南薛寨村在新一屆村官上任之前，村內72貧困戶中，有68戶是錯評，只有4戶是『真正的』貧困戶。且值得一提的是，該村低保戶有146戶大部分是買賣得來的。」 日前（12日），中紀委機關報《中國紀檢監察報》揭露河南省薛寨村的亂象，並批評指：「貧困戶靠關係，低保靠買賣」。

「貧困戶靠關係，低保靠買賣」這類問題在內地時常發生，還只能盼社會有良心自覺。（資料圖片）

官媒評論指，村級組織本應成為扶貧脫貧的重要堡壘，然而，卻有一些村幹部自認為手握權力，在貧困戶、低保戶認定中任性妄為，或是私藏指標、暗度陳倉，或是買賣指標、從中牟利等等。

例如此前湖南立腳村村幹部歐陽四清，以辦理低保需要開支為，向村民索要「好處費」，受到中共嚴重警告處分。再如，新疆托萬克喬格塔勒村幹部吐尼亞孜·艾賽提搞弄虛作假、優親厚友，在其負責為貧困戶安裝取暖鍋爐工作期間，將不符合條件的親屬納入貧困戶名單，免費安裝鍋爐，也受到中共嚴重警告處分。

該份文章表示，現實中，國內扶貧領域之所以存在這樣或那樣的弊病。一方面，有的村幹部為自己打「小算盤」，有了好處搶先佔、優先照顧自己人，將扶貧資訊藏著掖著，使一些真正困難的群眾始終蒙在鼓裡。

另一方面，也有個別群眾面對「潛規則」順水推舟，想法子、找門路，用財物來交換指標。這些都成為了扶貧「潛規則」滋生的溫床，讓那些不符合條件的人偽裝成貧困戶、低保戶，瓜分扶貧群眾的利益。

分析了這些個人私慾，該份文章最後認為，這類問題層出不窮的出現，究其原因就在於基層監督不健全，權力運行不透明，村幹部的權力得不到有效約束，才會一直出現真正貧困戶沒受到國家保障。

（中國紀檢監察報）