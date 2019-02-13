潑豆腐花襲警中國留學生：真的喜歡菲律賓　菲警：毒犯也不這樣做

菲律賓一名中國女留學生9日（上周六）在大馬尼拉地區試圖帶豆腐花進地鐵站時被一名警官制止，該女留學生竟情緒失控將豆腐花潑到對方身上，事件在當地引發軒然大波。 涉事女子事後含淚道歉，更稱「我真的很喜歡菲律賓」。大馬尼拉地區警察局長則批評即使是毒犯也不會如此對待警員。

菲律賓一名中國女留學生在大馬尼拉地區試圖帶豆腐花進地鐵站時被一名執勤警官制止，該女留學生情緒失控將豆腐花潑到對方身上。（Facebook）

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據早前報道，大馬尼拉地區目前因反恐考量，禁止乘客攜帶液態物品進地鐵站，當中包括豆腐花等。涉事女子為現年23歲的中國籍女子張佳樂（Jiale Zhang，譯音），已被控「襲警」、「違抗公權力」及「不當騷擾」等罪名。如果「襲警」罪名成立，她將面臨4個月到4年的有期徒刑。菲律賓移民局目前也正考慮把張女列為「不受歡迎外僑」，有可能將她驅逐出境。

據菲律賓媒體報道，張女事後就事件道歉及承認錯誤。她又含淚解釋，事件發生當日她的情緒低落，因此一時失控，她感到很後悔。她在菲律賓居住了六年，希望能給予她改過的機會。張女更說：「我真的很喜歡菲律賓，所以我住在這裏。我喜歡這裏的人。」

張女被捕後，大馬尼拉地區警察局長Guillermo Eleazar親自訓斥張女，又批評即使是被拘捕的罪犯和毒犯也不會如此對待警員，這明顯是不尊重的行為，警方不會輕易放過張女。

駐菲大使籲華人守法

中國駐菲大使趙鑒華在11日（周一）就此事發聲，稱張女的行為是不良行為，但這件事應被當作個別事件來對待。趙鑒華又呼籲所有在菲中國人要遵守當地法規和法律。

（綜合報道）