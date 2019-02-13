【華女潑豆腐花襲警】菲副總統批辱菲：反映中國人在菲獲特殊待遇

菲律賓一名中國女留學生9日（上周六）在大馬尼拉地區試圖帶豆腐花進地鐵站時被一名警官制止，該女留學生竟情緒失控將豆腐花潑到對方身上，事件在當地引發軒然大波，更引發菲律賓政府內部分歧。 菲律賓副總統羅夫雷多日前表示，這一事件不僅是對執法人員的侮辱，也是對菲律賓人的侮辱。她還表示，來到菲律賓的中國公民不斷增加，這宗事件是對他們享受「特殊待遇」（special treatment）的一次「警醒」（wake-up call）。她又再次提及愈來愈多中國人在菲律賓工作，影響了本地人的生計。

菲律賓一名中國女留學生在大馬尼拉地區試圖帶豆腐花進地鐵站時被一名執勤警官制止，該女留學生情緒失控將豆腐花潑到對方身上。（Facebook）

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據早前報道，大馬尼拉地區目前因反恐考量，禁止乘客攜帶液態物品進地鐵站，當中包括豆腐花等。涉事女子為現年23歲的中國籍女子張佳樂（Jiale Zhang，譯音），已被控「襲警」、「違抗公權力」及「不當騷擾」等罪名。如果「襲警」罪名成立，她將面臨4個月到4年的有期徒刑。菲律賓移民局目前也正考慮把張女列為「不受歡迎外僑」，有可能將她驅逐出境。

菲律賓副總統羅夫雷多表示，事件是對中國人享受「特殊待遇」的一次「警醒」。（資料圖片/視覺中國）

菲律賓副總統羅夫雷多日前表示，這一事件不僅是對執法人員的侮辱，也是對菲律賓人的侮辱。她還表示，來到菲律賓的中國公民不斷增加，這宗事件是對他們享受「特殊待遇」的一次「警醒」。她又再次提及愈來愈多中國人在菲律賓工作，影響了本地人的生計。

菲律賓總統府：請停止投機言論

菲律賓外交部長洛欽呼籲公眾不要繼續炒作這個話題。菲律賓總統府發言人更斥責羅夫雷多的言論，「這或許是對她（羅夫雷多）的一次警醒：停止這種投機言論，避免引發不必要的事件。這種事件可能發生在任何地方，我們不應該炒作這個話題」。發言人又表示，這是一宗個別事件，類似事件也不僅限於中國人，韓國人、日本人也有可能這麼做。

新加坡《海峽時報》的報道稱，菲律賓人對中國人的不滿情緒在這宗事件上激發出來。在社交媒體上，不少菲律賓人斥責張女「傲慢」、「不尊重人」，甚至有人聲稱中國人或許認為菲律賓是一個屈從的附庸國，這可能是菲律賓總統杜特爾特採取對華友好的外交政策造成的。

（綜合報道）