【流浪地球】科幻情節漏洞多？　內媒：移動地球、點燃木星不科學

內地科幻電影《流浪星球》大熱，好評聲不斷，不過戲中的情節是否會在真實生活中上演？有內媒援引專家、科幻作家等指出，用1萬個發動機助推地球離開太陽系、將木星點燃等，這些情節設計脫離了科學規律，並不符合常理，亦無法成為現實，只不過是美好的想象。

《流浪地球》成為內地賀歲檔票房神話。（視覺中國）

發動機移動地球？ 反將加速毀滅

電影中，人類在地球上建設了1萬個發動機，想要逃離太陽系的引力。江蘇省科普作協科幻專委會委員、山東大學威海分校教師李岩指出，這樣做只會加速地球的毀滅。「我們可以把地球看作是雞蛋，地殼就如同薄薄的蛋殼，下面的地幔則是蛋液，當很大的力施加在一個雞蛋上，雞蛋肯定會碎。」他說，當1萬個發動機碰上地球，或許會頂破地殼，岩漿流出，發動機被毀，那樣地球也許就如同雞蛋一般破裂。

不過李岩認為，理論上有方法讓地球移動，就是「用極大引力的物體在地球旁邊吸，可以把地球吸走」。他強調，地球是「很脆弱的、液體狀的東西」，僅靠大力無法移動，「助推地球離開太陽系」是很浪漫的想象，是不可能實現的。

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木星缺氧難點燃 休眠艙遙遙無期

在電影尾聲，地球由於過分靠近木星，人們試圖點燃木星，利用巨大的反衝力脫離木星的引力束縛。南京工業大學副教授付昌義指出，這在現實中是不可能成功的。

「雖然影片說木星像一個巨大的氫氣球，充滿了氫氣，但木星在正常情況下是不會被點燃的。」付昌義解釋，一是沒有充分的氧氣與氫氣均勻混合，二是當高速運動的氣體抵達地球時，由於地球有磁場，這些氣體並不會直接衝擊到地球表面，因此對地球的推力是很小的。

片中太空員進入休眠艙，達到最低消耗狀態，人真的可以隨時休眠嗎？南京腦科醫院一名專家就此指出，目前的醫療技術還未能實現人類的休眠，雖然在催眠和嗜睡治療方面有一定的藥物和方法，但與片中的「最低消耗」狀態有很大差別。

（現代快報）