【新疆再教育營】人民日報：土耳其反恐雙重標準損人害己

2月9日，土耳其外交部發言人批評中國的新疆政策，敦促中國關閉「再教育營」。聲明指中國囚禁數以百萬名維吾爾族人，在「集中營」中實施「再教育」，是人道上重大恥辱。 官媒《人民日報》今日（13日）發表社論，斥土耳其在反恐問題上奉行雙重標準，最終只會「損人害己」；又說中國在新疆的反恐舉措值得稱道，新疆社會大局穩定是任何抹黑污衊都無法改變的事實，對於「惡毒造謠生事的舉動」，有良知者都會譴責。

文章稱，教育和就業是預防和消除恐怖主義的兩個關鍵措施，而新疆教培中心正是實踐這一理念的項目。（資料圖片）

文章以〈反恐雙重標準損人害己〉為題，稱新疆開辦的「職業技能教育培訓中心」（簡稱「教培中心」），以幫教工作團結教育挽救絕大多數有違法行為或者輕微罪行的人員。聯合國關於全球反恐的多個研究報告均指出，教育和就業是預防和消除恐怖主義的兩個關鍵措施，而新疆教培中心正是實踐這一理念的項目。

文章指，20世紀90年代以來，境內外「三股勢力」（民族分裂勢力、宗教極端勢力、暴力恐怖勢力）在新疆策劃並組織實施數千宗暴力恐怖事件，嚴重破壞新疆秩序，踐踏新疆群眾基本人權。中國政府從本國實際出發，深入開展反恐和去極端化工作，取得「有目共睹的成效」，教培中心建立以來，新疆已超過25個月未發生過暴力恐怖事件，安全形勢得到極大改觀。

中國1月初曾對外媒展示新疆「再教育營」（中方稱為「職業技能教育培訓中心」）內部情況。（Reuters）

土方應反躬自省 正確認識中方有關政策和努力

《人民日報》文章續指，教培中心是對外開放的，親身到訪過的人都給予客觀公允的評價。同時強調，「事實勝於雄辯，公道自在人心」，中國新疆的積極探索和有益嘗試，為國際社會開展反恐和去極端化積累了經驗；又引用孟加拉國《閃電報》網站文章稱，中國新疆反恐舉措值得稱道。「顯然，但凡有良知者、明真相者，都會秉持尊重事實的態度，對那些惡毒造謠生事的舉動給予譴責。」

文章結尾道，當前新疆社會大局穩定、民族團結和諧，是任何抹黑污衊都無法改變的事實，也是對惡意造謠者最有力的還擊。「土耳其也是多民族國家，也面臨恐怖主義威脅，在反恐問題上奉行雙重標準到頭來只會損人害己。土方應反躬自省，正確認識和理解中方有關政策和努力，以實際行動增進中土之間的互信與合作。」