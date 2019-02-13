Bill Gates拍片向中國民眾拜年　大讚中國脫貧成就促進全球發展

據《新華社》報道，微軟創辦人比爾．蓋茨（Bill Gates）在周二（12日）拍片向中國民眾拜年，大讚中國在促進全球發展中的貢獻，同時又呼籲國際社會關註科技創新，解決全球性問題。

蓋茨表示，中國過去一年在促進全球發展方面繼續作出重要貢獻。蓋茨又指，中國在過去40年間的脫貧等方面的工作取得巨大成就，並正在加大投入，幫助其他國家和地區解決它們正面臨的嚴峻挑戰，「蓋茨基金會將一如既往地支持中國，共同為全球人民創造更加美好的未來。」

蓋茨特別提到在最近一次的中國之行，稱再一次見證中國的創新實力。中國企業研發出顛覆性創新產品，中國科學家正研發新藥以幫助貧困人口應對結核病等傳染性疾病，中國還積極與非洲國家分享發展經驗，支持這些國家在衞生防疫、加速農業轉型等方面取得進展。

Bill Gates向中國民眾拜年。（視覺中國）

據了解，影片與蓋茨的年度公開信一同發表，信中肯定去年全球在消除貧困和抗擊疾病方面取得的顯著進展，同時呼籲國際社會對全球議題加強關注，比如氣候變化、健康福祉等。蓋茨認為要應對氣候變化，需要讓農業、電力、製造、交通及建築五大關鍵領域實現接近零排放，該些領域應得到更多關注和重點投資。

健康方面，公開信提到今年各國政府需要再次向全球防治愛滋病、結核病和瘧疾基金會作出資助承諾，並形容這是全球健康領域最重大的舉措之一。公開信還呼籲要加強對科技創新的投資，並特別提到基因檢測、溫室氣體排放源研究等在改善全球福祉方面的重要性。

（新華社）