國家癌症中心最新報告：2015年中國日均逾萬人確診患癌

國家癌症中心最新完成的《中國惡性腫瘤流行情況分析報告》顯示，2015年全國惡性腫瘤發病約392.9萬人，死亡約233.8萬人，意味着日均逾1萬人被確診為癌症。同時，隨着惡性腫瘤發病數持續上升，中國每年所需的相關醫療花費超過2200億元人民幣（折合2547億港元）。

報告指2015年全國日均有逾萬人罹患癌症，肺癌則是發病率最高的癌症類型。（資料圖片）

這份報告的數據收集直到2018年8月1日才完成，共收到全國31個省級行政區501個登記處提交的2015年腫瘤登記資料。報告顯示過去10幾年來，中國惡性腫瘤發病率保持約3.9%的年增幅，死亡率保持2.5％的年增幅，而人口老齡化是目前癌症負擔增加的主要原因。

肺癌居發病及死亡榜首

報告指出，肺癌、肝癌、上消化系統腫瘤及結直腸癌、女性乳腺癌等依然是中國主要的惡性腫瘤。按發病人數順位排序，肺癌高居榜首，2015年新發肺癌約78.7萬人，發病率為57.26/10萬；其他依次為胃癌、結直腸癌、肝癌和乳腺癌等。按死亡人數順位排序，肺癌亦居首位，2015年因肺癌死亡約63.1萬人，死亡率為45.87/10萬；其他依次為肝癌、胃癌、食管癌和結直腸癌等。

報告顯示，在392.9萬例新發惡性腫瘤病例中，男性約為215.1萬例，女性約為177.8萬例；在233.8萬死亡例數中，男性約為147.9萬例，女性約為85.8萬例。男性發病首位為肺癌，每年新發病例約52萬；女性發病首位為乳腺癌，每年發病約為30.4萬。

報告指出，應當關注女性的甲狀腺癌和男性的前列腺癌。近年來，甲狀腺癌發病率增幅較大，已位居女性發病第4位。前列腺癌則位居男性發病第6位。

報告指中國城鄉癌症發病水平逐漸接近。（資料圖片）

城鄉發病水平逐漸接近

根據報告，40歲以下青年人群惡性腫瘤發病率處於較低水平，40歲以後快速升高，發病人群主要集中在60歲以上，到80歲年齡組達到高峰。報告就此提出，應針對不同惡性腫瘤的發病年齡特點，有針對性地開展防控工作。

報告顯示，城鄉惡性腫瘤發病水平逐漸接近，可能是由於惡性腫瘤危險因素的城鄉差異縮小，如吸煙、慢性感染、飲食習慣以及空氣污染等。另一方面，城市發病率高於農村，但農村死亡率高於城市，這可能與城鄉癌譜構成差異有關，農村地區主要癌種以上消化系統腫瘤如食管癌、胃癌、肝癌等預後較差的惡性腫瘤為主，城市地區則以結直腸癌和乳腺癌等惡性腫瘤高發。此外，農村醫療資源相對匱乏，村民防癌意識相對薄弱，亦導致農村惡性腫瘤死亡率偏高。

（健康報）