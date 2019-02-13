【華為風波】中國外交部：美方動用國家力量打壓華企　極不道德

美國國務卿蓬佩奧近日訪問匈牙利、斯洛伐克、波蘭等歐洲國家，警告對方使用或採購中國商品存在安全風險，又籲盟友不要使用華為產品，否則可能會影響與美國合作。 中國外交部回應有關言論時指出，美方以政治手段干預經濟行為，編造種種「莫須有」的罪名打壓中國企業，是極其虛偽、極不公正，也極不道德，「希望美方能夠多做一些有利於世界和平穩定和發展的好事」。

蓬佩奧在匈牙利訪問期間警告，若盟友繼續使用華為設備，將會影響與美國的合作關係。（資料圖片）

華春瑩在今日（13日）的外交部例行記者會上表示，中方關注蓬佩奧中東歐之行，對其相關言論表示關切。她指出，中國與美國有著根本的不同，​​干涉別國內政從來不是中國的政策，操縱別國政治也絕非中國的興趣和特長，「這個世界上，到底是誰長期以來，包括直到現在都熱衷於干涉別國內政、不擇手段操縱別國政治甚至推動尋求別國政權更迭，國際社會對此都看得清清楚楚，也都有自己明確的判斷。」

華春瑩表示，美方在拿不出任何確鑿證據的情況下，編造種種「莫須有」的罪名，炮製各種各樣的「威脅論」，實質是動用國家力量打壓中國企業的正當發展權利和利益，以政治手段干預經濟行為，是極其虛偽、極不公正，也是極不道德的。 她強調，希望美方能真正遵守自由公平競爭的市場原則，真正維護公平、公正、非歧視的市場環境。

華春瑩又說，想「送」美方一句中國古語「勿以善小而不為，勿以惡小而為之」，望美方能夠多做一些有利於世界和平穩定和發展的好事。