【潑豆腐花襲警】華女甫保釋即被菲移民局拘押　受審後料遭驅逐

菲律賓一名中國女留學生9日（上周六）在大馬尼拉地區試圖帶豆腐花進地鐵站時被一名警官制止，該女留學生竟情緒失控將豆腐花潑到對方身上，事件在當地引發軒然大波。 菲律賓當局已正式控告這名中國女子涉嫌襲擊，她在12日（周二）獲准以1.2萬元披索（約1800港元）保釋，但保釋後隨即被移民局拘押，移民局指將依程序驅逐張女，而張女在受審時將拘押在移民局。

菲律賓一名中國女留學生在大馬尼拉地區試圖帶豆腐花進地鐵站時被一名執勤警官制止，該女留學生情緒失控將豆腐花潑到對方身上。（Facebook）

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大馬尼拉地區目前因反恐考量，禁止乘客攜帶液態物品進地鐵站，當中包括豆腐花等。涉事女子為現年23歲的中國籍女子張佳樂（Jiale Zhang，譯音），已被控襲擊（direct assault）。如果罪名成立，她將面臨高達4年的有期徒刑。

據菲律賓媒體報道，張女在12日獲准保釋後，隨即因違返當地的移民法而被移民局拘押。移民局發言人形容她對公眾利益構成風險，是「不受歡迎的外國人」，事件反映她不尊重菲律賓這個國家。

張女受審時將拘押在移民局

移民局發言人表示，將依程序驅逐張女，她也可能被列入黑名單，將來不可以再到菲律賓。發言人又解釋，移民局需在張女涉嫌襲擊的刑事訴訟完結後才可以發出驅逐令，因此她在受審時將拘押在移民局，而張女的刑事訴訟和涉及違反移民法的個案將獨立處理。

張女在事件發生後就事件道歉及承認錯誤。她又含淚解釋，事件發生當日她的情緒低落，因此一時失控，她感到很後悔。她在菲律賓居住了六年，希望能給予她改過的機會。張女更說：「我真的很喜歡菲律賓，所以我住在這裏。我喜歡這裏的人。」

（綜合報道）