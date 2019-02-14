【流浪地球】人民日報：中國科幻題材興起源自國家實力增強

中國科幻片《流浪地球》近日在內地備受追捧，連創票房新高，官方和民間都反應熱烈。 官媒《人民日報》所載「鐘聲」專欄就此刊文評論，題為〈《流浪地球》折射源自現實的未來感〉，其內文稱：「文學藝術離不開生長的土壤，科幻電影也不例外。製作科幻電影不僅需要巨大的資金投入，還需要科學素養的支撐，反映的是電影工業乃至國家的綜合實力。」

電影《流浪地球》講述人類要逃離太陽侵噬，用推動器將地球推離軌道。（網上圖片）

評論認為：「《流浪地球》看似異軍突起，實則厚積薄發。誕生在中國電影工業蓬勃發展大背景下的這部電影，還『恰巧』產生於中國科技發展日新月異的時代。」由1999年神舟一號無人飛船發射升空，到不久前嫦娥四號探測器著陸月球背面，「鐘聲」判斷科技發展實在「為科幻文學和科幻電影發展提供了沃土」。

該專欄稱，《流浪地球》突破荷里活科幻電影敘事套路：「《流浪地球》中體現的中國親情觀念、英雄情懷、奉獻精神、故土情結和國際合作理念。」其中更反映中國探討人類未來的獨特思想和價值觀念：「不再是超級英雄拯救世界，而是人類共同改變自己的命運。」

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指世界感受「充滿未來感」的中國

專欄亦指：「這部電影以其大膽想像和充滿中國特色的敘事手法，為世界提供了觀察中國文化和中國發展的獨特視角，讓世界感受到了『充滿未來感』的中國帶來的感染力。」

評論最後重申，大行其道的科幻題材都是「從現實中來」：「源自中國國力增強、經濟日益繁榮的現實，源自中國科技實力、文化影響力不斷增強的現實。」