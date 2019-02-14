【流浪地球】環時評論：正能量電影顯民意　觀眾被真善美感動流淚

近期內地最火紅的電影，非《流浪地球》莫屬。有官媒稱，其實在這之前，無論是《戰狼2》和《紅海行動》，它們的紅都是引起整個社會關注的，除了反映最廣大電影觀眾的審美和價值取向，似乎也能觀察出民意中被日常抱怨掩蓋住了的那些真實底蘊。

港星吳孟達也有參與此次《流浪地球》的演出。（VCG）

近日，《環球時報》刊登了一篇署名評論，表示回顧最近兩年的電影票房，大紅的電影無一例外都是弘揚正能量的。一些負能量比較突出的「文藝片」也能引起注意，但它們的票房清晰無誤地界定了它們的小眾性。

像是《流浪地球》，契合了中國改革開放40年來國力的進步和公眾心理的升級，中國人參與到拯救地球的行動中並且擔任主角，這在過去超出了中國人的集體想像力。重點是，這部片子在今天來得正是時候。

+ 8 + 7 + 6

該篇評論進一步說明，現在的閱聽者，大多為1990年代以後，加上受到了與上一輩迥異的時代熏陶。他們看到的是中國不斷強大起來，也在生活的方方面面切身經歷了比上一代緊密得多的國際參與。他們思想情緒的基礎色調不是悲情，而是與國家的真實情形一樣複雜、豐富，總體上不乏積極向上。這是與國家一起成長的一代，他們不可能是孔乙己和祥林嫂（魯迅筆下人物，按指：善良樸實、迂腐頑固）。

被善有善報邏輯感動流淚

《環時》進而判斷，所以電影觀眾更需要樂觀積極的作品來愉悅自己，活躍、調動身心中與假日和休閒時間相協調的那些情愫。

極少有人是帶著咬牙切齒的心情進入影院的，大多數人不想用一些不幸中的不幸來刺痛自己，即使流眼淚，那也應該是被真善美和善有善報邏輯感動流出的眼淚，而不是傷心到極點甚至被噁心一把流出的眼淚。

進軍海外市場的另一條路

也因此，《流浪地球》、《紅海行動》、《我不是藥神》等電影之所以一夕爆紅，是因為這些電影越來越貼近「現在人們」的共同價值；同時，也象徵著中國電影技術蒸蒸日上，且已經擁有走向國際市場的條件。

從長遠看，《環球時報》評論發覺，或許這些電影有可能拉出有別於《延禧攻略》等宮廷劇，進軍海外市場的另一條路，逐漸的將這條路鋪就成中國電影在全球範圍內崛起的康莊大道。

（環球時報）