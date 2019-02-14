安徽女會計貪污逾千萬近半用來打賞男主播　曾找男主播「玩幾天」

安徽一名年輕女會計貪污國有公司公款1158萬餘元（人民幣，下同），其中500多萬元用於打賞網絡直播平台「映客」上的男主播。近日，安徽省淮北市烈山區人民法院判決其犯貪污罪，判處有期徒刑十一年，並處罰金240萬元，違法所得予以追繳。

網絡直播平台「映客」的充值頁面。（網絡圖片）

在網絡直播平台「映客」，用家需先充值購買虛擬貨幣「鑽石」，再用「鑽石」購買各種虛擬禮物。（網絡圖片）

案情指，被告人張漫原是淮北市龍脊山（南湖）風景區管理委員會、安徽四季榴園文化旅遊有限公司會計，工作之餘熱衷觀看網絡直播，經常打賞其欣賞的帥氣男主播。但張漫工資不高，便打起公款的主意。

在擔任四季榴園公司會計期間，張漫於2014年5月至2017年6月將公司銀行帳戶內的公款直接轉帳至其本人及他人銀行帳戶，前後將共計1158萬餘元據為己有。

曾到武漢找主播玩了幾天

張漫將所得公款近半用於在網絡直播平台打賞男主播。在一年多的時間內，張漫在「映客」的帳號中累計充值521萬餘元，用於購買虛擬貨幣，再用虛擬貨幣購買價值49998元、29998元、19998元不等的虛擬禮物，如鮮花、跑車等，打賞給男主播。2017年3月，張漫更花了20萬元公款，去武漢找「映客」上的主播玩了幾天，又去上海旅遊。在2017年6月，她又用60多萬元公款購買了一輛寶馬私家車。

（《人民法院報》）