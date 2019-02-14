【中美貿易談判】環時：美因中國崛起變得焦躁　完全沒有自律意識

中美一連兩日高級別貿易談判周四（14日）在北京展開，爭取在3月1日限期前達成共識。 中方官媒《環球時報》刊登社評，稱中美之間的問題在於，美國因為中國崛起而變得極為焦躁，對華認識和政策取向不斷偏激化，出現了針對中國的「政治海嘯」。華盛頓不能認識到這點，修復、重建兩國的善意基礎將是困難的，對兩國都會形成消耗。

中美一連兩日高級別貿易談判周四（14日）在北京展開，爭取在3月1日限期前達成共識。（視覺中國）

《環球時報》社評以〈美國需要平息對華「政治海嘯」〉為題，稱中美問題的複雜性在於，美國出現針對中國的「政治海嘯」，當前美國的對華認識和政策取向不斷偏激化，席捲「所有方向，所有領域，特別是國會山」，其反中國間諜的行動也「太誇張」。

文章指，美國對華經貿衝突很多貼上「維護國家安全」的標籤，譬如向中國高科技企業產品徵稅，排擠華為設備向5G網絡應用。而「政治海嘯」的根本原因，是美國不接受中國經濟實力逐漸與它的接近，很多美國精英最看重的貿易戰結果不是促進公平貿易，而是對中國崛起形成打壓。

斥美要求中國「像小國一樣謙卑」

《環時》文章續指，美國因為中國崛起而變得極為焦躁，是中美維持穩定、建設性關係的最大挑戰。文章批評，華盛頓對北京的很多要求缺少基本的國際法和道德依據，以單方面美國利益為中心提出，希望自己絕對安全，反對中國進行相稱的國防力量建設，還要求中國「像小國一樣謙卑」，不向外延申利益觸角。「它顯然不願意接受中國作為世界第二大經濟體所自然擁有的一些影響力。」

文章結尾道，美國完全沒有自律意識，想影響中國的發展方向，但當發現中國沒有按照其預期的方向走時，會認為是中國的錯。從政治到經濟再到意識形態，美國都希望能夠干預中國的事務。不過，中美關係需要雙方共同維護，而良好的中美關係對美國有利，華盛頓如果認識不到這些，修復、重建兩國的善意基礎將是困難的。「一個糟糕的中美關係將對兩國都形成消耗，它不可能是利美損中的，這是常識。」