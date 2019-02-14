NASA研究：中印對地球新增綠地貢獻最大　卻未能抵消熱帶植被消失

美國太空總署（NASA）最新研究顯示，過去近20年來，地球表面共新增超過200萬平方英里（約5.18億公頃）的植被面積，相當於多出一塊亞馬遜雨林。而其中三分之一的植被面積增長，要歸功於中國與印度。 不過，研究亦提到，即使中、印兩國在新增植被面積上貢獻良多，卻未能抵消地球熱帶地區植被的消失。

NASA統計了全球植被平均增長率情況。（NASA）

研究報告指，自2000年開始，NASA透過兩顆近地球衛星上的「中分辨率成像光譜儀」（MODIS），開始觀測海平面500米以上地區的植被情況（leaf area on plants and trees）。兩顆衛星每日對全球各地進行掃描記錄，同一個地點一天內最多甚至會被拍到四次。

數據顯示，近20年來，地球表面新增的植被覆蓋面積加起來，約等於一個亞馬遜雨林的大小（約5.5億公頃）。相比2000年左右，如今每年新增的綠葉面積超過5億公頃，增加5%。

顏色深淺反映每10年植被平均增長率，綠色為正 （NASA）

中國官方植樹工程發揮作用

根據報告，中印兩國佔新增綠地三分之一，其中中國增加的植被中有42%是樹林、32%是農作物；印度則有4.4%是樹林、82%是農作物。中國樹林大量增加，有賴政府國家級的大規模植樹計劃。

該研究主持者之一、波士頓大學地球與環境科學系博士陳池（Chen Chi音譯）表示，「儘管中國和印度國土面積僅佔全球陸地的9%，但兩國為這一綠化過程貢獻超過三分之一。考慮到人口過多的國家一般存在對土地過度利用的問題，這個發現令人吃驚。」

NASA研究介紹，在中國為綠地作出的貢獻中，有42%來源於植樹造林工程，對於減少土壤侵蝕、空氣污染與氣候變化發揮了作用。事實上，據官方統計，2017年中國政府共完成造林736.2萬公頃、森林撫育830.2萬公頃。其中，天然林資源保護工程完成造林26萬公頃，退耕還林工程91.2萬公頃、京津風沙源治理工程18.5萬公頃。三北及長江流域等重點防護林體系工程完成造林99.1萬公頃。

確保糧食產量同時增加植被面積

研究指出，自2000年開始，中印兩國各自都擁有不足2億公頃的的可耕作土地面積，且並未發生過太大的變化；但兩國卻能在確保糧食產量的同時，竭盡所能地增加植被覆蓋面積。然而，中印兩國在新增植被面積上的貢獻，並不能抵消地球熱帶地區植被的損失。尤其是在巴西與印度尼西亞，當地的生態系統所面臨的可持續性與生物多樣性問題依然存在。

NASA科學家Rama Nemani 表示，1970至1980年代，中、印兩國的植被流失情況也不樂觀；但1990年代當地民眾意識到此一問題後，如今情況已然好轉。

（觀察者網）