【白牌車】上問政節目被問到口啞啞　西安交通局長數日後被停職

2月11日，西安電視台《黨風政風熱線》的節目中，西安市高陵區交通局長劉鵬武回應當地「黑車問題（白牌車）」時，對於主持人連發數問竟不知所措、吱吱唔唔，顯然是絲毫沒有事先準備好，結果引發軒然大波。 數日後，內媒記者試圖再詢問當地的白牌車問題時，赫然發現劉鵬武已因此事被勒令停職。

圖為西安高陵區交通局長劉鵬武。（翻攝網絡）

近日，陝西高陵區群眾向《黨風政風熱線》節目反映，高陵區客運站周邊長期存在白牌車佔道攬客，已影響民眾出行。

1月28日，西安廣電記者探訪了民眾所舉報的高陵區客運站周邊長期存在的亂象，隨後記者向多個部門反映情況卻都遭到推諉。

2月11日，在西安廣播電視台的直播問政節目中，主持人問劉鵬武，「您的辦公場所就在客運站對面，有沒有發現記者調查中反映的問題？」但劉鵬武沒有直接回覆。

「為甚麼出現這麼多黑車（白牌車）？黑車（白牌車）為甚麼會有市場？甚麼原因造成的？我們會做調研，之後拿出系統的整改辦法。」劉鵬武話音未落，主持人便立即打斷他發問道：「3年了，這三個問題還需要重新調研嗎？為甚麼有這麼多黑車（白牌車）？為甚麼有人坐黑車（白牌車）？您應該早就心知肚明了，您不知道嗎？」

面對主持人的追問，當了3年交通局長的劉鵬武有點結巴：「……額……我知道……但是這個事……這個調研不是很詳細，希望透過這個機會把力度加大，希望通過這個節目的曝光，把我們交通局的工作抓一下，從根上系統的解決這個問題……。」

隨後，主持人打斷劉鵬武的發言並提出建議：「調研的重點應該在我們的內部！為甚麼管不好這麼一個具體的問題！是不會管、不想管、還是不敢管？能力不足、態度不端正、還是有甚麼畏難情緒？這三個問題調研清楚了，前面的問題可能就迎刃而解了。」

較為諷刺的是，高陵區交通運輸局就在高陵客運站斜對面。（翻攝網絡）

在2月13日當天，劉鵬武仍有接受媒體採訪。他表示，這次問政節目後，高陵區在對非法營運車輛進行整治的同時，也將進行交通局內部整頓。

不過，到了2月14日，內媒查看高陵區政府官網上的交通運輸局領導資料後發現，劉鵬武簡歷已被撤下。2月14日下午，內媒記者聯繫了西安市高陵區人民政府相關負責人，並獲告知「高陵區人民政府官網劉鵬武簡歷被撤下是因為網站正在更新中」。隨後，內媒又聯繫了高陵區委宣傳部，相關負責人更表明，「目前，劉鵬武已被停職。」

其後，高陵區委宣傳部在周四（14日）發文就白牌車問題致歉，表明立即開展為期2個月的聯合整治，確保一周內見成效，並會形成常態化管理機制；同時高陵區紀委監委已介入調查，對公職人員違紀違規問題，一經核實，嚴肅處理。

據了解，目前高陵區已成立打擊非法營運車輛管理辦公室，制定《非法營運整治活動實施方案》。自2月11日至今，當局共出動執法車123輛次及執法人員520人次，檢查160輛的士，驅離疑似白牌車60輛，查扣摩的130輛及白牌車9輛。

（澎湃新聞）