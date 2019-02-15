黃寧生任廣東省委統戰部長　前任曾志權落馬

中共省級官員人事調整持續。據南方網14日消息，近日，中共廣東省委決定：省委常委黃寧生任省委統戰部部長。

廣東省原副省長黃寧生1月底躋身省委常委後，已接任落馬的曾志權出任省委統戰部長。這是他仕途上第二次接班落馬官員，2013年他曾接班落馬的李興華出任廣東省科技廳廳長。

涉嚴重違紀違法，廣東原統戰部長曾志權被雙開。（資料圖片） 此前擔任廣東省委常委、統戰部長的曾志權，2018年7月被查。今年1月4日被開除黨籍和公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關審查起訴。中央紀委國家監委通報稱，曾志權將公權力淪為謀取私利的工具，與親屬結成利益共同體，利用財政資金審批權多方承攬工程，與私營企業主相互勾結，以「合法商業行為」之名掩蓋權錢交易之實，屬於十八大後不收斂、不收手的典型。

據資料顯示，現年56歲的黃寧生是河南上蔡人，屬於學者型官員。他曾長期供職中科院系統，2013年進入仕途，接替李興華任廣東省科技廳廳長，2017年任副省長，分管教育、科技等。2019年1月30日，黃寧生任廣東省委常委，次日，辭去廣東副省長職務。

2019年已有三位省級黨委統戰部長履新，分別是山東的張江汀、福建的邢善萍、廣東的黃寧生，截至目前，全國31省區市新疆、雲南省級黨委統戰部長暫時空缺。