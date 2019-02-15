華融原董事長賴小民涉嫌受賄貪污重婚　天津檢察機關依法提公訴

據最高人民檢察院消息，針對中國華融資產管理股份有限公司原黨委書記、董事長賴小民涉嫌受賄、貪污、重婚一案，天津市檢察二分院近日已向天津市第二中級人民法院提起公訴。

中國華融資產管理股份有限公司黨委書記、董事長賴小民早前涉嫌嚴重違紀違法被查。（視覺中國／資料圖片）

消息指，該案由國家監委立案調查終結後，移送最高檢審查起訴，經最高檢依法指定管轄，交由天津檢察二分院審查起訴。天津市檢察二分院近日已就該案向天津市二中院提起公訴。檢察機關在審查起訴階段依法告知了賴小民享有的訴訟權利，並訊問了賴小民，聽取了辯護人的意見。

檢察機關起訴指控，被告人賴小民利用擔任中國銀行業監督管理委員會辦公廳主任，中國華融資產管理公司黨委副書記、總裁，中國華融資產管理股份有限公司黨委書記、董事長，兼任華融湘江銀行股份有限公司黨委書記等職務上便利，為他人謀取利益，或利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務行為，為他人謀取不正當利益，索取、非法收受他人巨額財物。

賴小民還被指控夥同他人，利用本人職務上便利，非法佔有巨額公共財物；在與妻子合法婚姻關係存續期間，與其他女性長期以夫妻名義共同居住生活。綜上，依法應當以受賄罪、貪污罪、重婚罪追究其刑事責任。​​​​

（最高檢）