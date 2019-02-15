【中美貿易談判】解碼劉鶴團隊成員：各有專長實戰經驗豐富

中美雙方官員周四（14日）起一連兩日在北京召開高級別經貿磋商已經結束。美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）周五（15日）指與中方官員的會面富有成效。 本輪談判中，美國總統特朗普（Donald Trump）派出了強硬派貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和溫和派財長姆努欽的雙人組合帶隊，含白宮、貿易辦、國務院、財政部、農業部、商務部、能源部等眾多高官，與中國國務院副總理劉鶴的團隊展開最後階段的關鍵談判。 除了美方的經貿團隊備受關注以外，中方團隊成員各自的背景、專長以及在談判中扮演什麼樣的角色，同樣是外界關注和分析的焦點。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）周五（15日）下午在社交網站發文，上傳雙方團隊的大合照，並指與中方官員的會面富有成效。（Twitter）

據《多維新聞》不完全統計，劉鶴率領的中方代表團隊人員包括：中國人民銀行行長易綱、中國國家發展和改革委員會副主任寧吉喆、中國商務部部長鐘山、中共中央財經委員會辦公室副主任廖岷、中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文、中國工業和信息化部副部長羅文、中國農業農村部副部長韓俊等主要人員。眾人在談判中分別擔任主力軍和助力軍的角色。

主力軍：劉鶴、鐘山、王受文、寧吉喆、易綱、韓俊

據《多維新聞》分析，中美貿易談判領軍人物是智囊出身的劉鶴，他曾多次代表北京與美方就貿易問題展開磋商，其主力軍的角色不言而喻。

除此之外，另一位扮演後備主力軍的王受文也備受媒體關注。王受文是北京大學經濟學博士，內地媒體評價他辦事很嚴謹，被稱為「貿易談判專家」。這源於他參與並主持過多長國際會議論壇，曾與波音、亞馬遜等美國支柱企業多位負責人交流經貿合作，在對外貿易領域有著豐富的實戰經驗，自中美貿易談判開啟後，他一直是劉鶴領導的團隊成員。

中美貿易談判：《環球時報》總編輯胡錫進在微博上傳了中美談判團隊的合照。（胡錫進微博）

最新一輪中方代表團隊中，同樣為經濟學博士的還有鐘山和寧吉喆。據悉，鐘山在中共總書記習近平主政浙江省期間，擔任該省主管對外貿易的副省長，二人共事5年。2017年鐘山獲任為中國商務部部長、黨組書記，不僅有豐富的商務和對外貿易經驗，且對於國際間商務談判也有著足夠的經驗。

寧吉喆則在李克強擔任中國副總理、總理期間，先後任中國國務院研究室副主任、主任，貼身陪同李克強參與了所有重大會議和調研項目，他擅長的融資政策的規劃與區域經濟的分析，被稱為學者型官員，現在分管國際合作司、「一帶一路」建設、中美經貿談判等方面，在經濟政策規劃領域有著豐富的實戰經驗。

此外，在中方團隊中，易綱在中國央行系統任職已有20年之久，其中有一半時間擔任央行副行長，是一位改革派人物。多年來他一直從事中國經濟的調查研究，特別是在貨幣、銀行和金融市場方面。金融領域一直以來也是中美經貿談判的話題之一。

而中國農業農村部副部長韓俊也在團隊之內，預示著農業問題或是本次中美談判涉及的話題，如中方進口美國貿易大豆的問題。

中美雙方官員周四（14日）起一連兩日在北京召開高級別經貿磋商已經結束。（路透社）

助力軍：丁學東、叢亮、羅文、廖岷

主力軍主要關注中美談判的大方向，而助力軍則是負責把控細節商議。

分析指，這次中方團隊成員的丁學東，50歲即任國務院副秘書長，成為當時最年輕的國務院副秘書長，獲得低調務實和管理經驗豐富的評價。至於經濟學博士叢亮一直在中國國家發改委的國民經濟綜合司工作，2018年擔任中國國家發改委秘書長、國民經濟綜合司司長，也被看做是中共政壇崛起的「年輕血液」。

而這次負責電子信息領域的羅文，在中美的科技領域話題中，預料也會有著彼此的利益談判。另外，曾參與首次中美磋商的中國財政部長劉昆在最新一輪談判中未出現，而出現了中國央行、銀監部門和銀行業金融機構工作經歷的廖岷，是否會更細節化的涉及到經濟形勢的制定與商議談判同樣值得關注。

（多維新聞）