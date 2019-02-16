【依法治國】《求是》刊習近平講話：決不能走西方司法獨立路

中共黨刊《求是》在周六（16日）出版的最新一期中，發表中共總書記習近平在去年8月的一次講話內容。習近平指出中國能保持長期穩定「根本的一條就是我們始終堅持共產黨領導」，且「依法治國」必須從中國國情和實際出發，「決不能照搬別國模式和做法，決不能走西方『憲政』、『三權鼎立』、『司法獨立』的路子」。

文章題為《加強黨對全面依法治國的領導》，是習近平在去年8月24日中央全面依法治國委員會第一次會議上的講話的一部分，主要是說明基於甚麼原因而決定要成立該委員會。

習近平稱「全面推進依法治國必須走對路，走適合自己的法治道路」，「決不能照搬別國模式和做法，決不能走西方『憲政』、『三權鼎立』、『司法獨立』的路子」。（視覺中國）

習近平強調要推進中共的領導制度化、法治化，「既是加強黨的領導的應有之義，也是法治建設的重要任務」，又明言「黨的領導是黨和國家事業不斷發展的『定海神針』」。他稱「全面依法治國」並不是要削弱中共的領導，反而是要加強和改善，以不斷提高中共領導依法治國的能力和水平，來鞏固中共的執政地位。

習近平又提到中國要走向世界，以負責任大國的身份參與國際事務，必須要善用運用「法治」，「在對外鬥爭中，我們要拿起法律武器，占領法治制高點，敢於向破壞者、攪局者說不」；如今全球治理體系正處於調整變革的關鍵時期，「我們要積極參與國際規則制定，做全球治理變革進程的參與者、推動者、引領者」。

習近平指出「法治興則國興，法治強則國強」，國家要強盛往往與「法治」有密切關係，但「全面推進依法治國必須走對路，走適合自己的法治道路」，「決不能照搬別國模式和做法，決不能走西方『憲政』、『三權鼎立』、『司法獨立』的路子」。

（綜合報道）