【華為風波】楊潔篪：希望「個別國家」對自身技術稍微顯示點自信

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪出席第55屆慕尼黑安全會議發表主旨演講後接受現場提問。他表示，中方願意採取合作的方式加以解決中美經貿分歧和摩擦，又指中國政府一貫要求中國企業遵守國際規則和運營所在國法律法規，並沒有法律要求企業安裝「後門」或收集外國情報。

楊潔篪強調，華為長期以來為包括歐洲在內有關國家通信技術發展作出了積極貢獻，在此過程中嚴格遵守國際規則和所在國法律法規。（視覺中國）

楊潔篪表示，當今世界機遇和挑戰並存，世界各國需要攜手合作。對於中美經貿分歧和摩擦，中方願意採取合作的方式加以解決，但合作也是有原則的。他又指，中美貿易不平衡的一大原因是美方對華出口管制，美國研究機構報告顯示，如果美國放寬對華出口管制到法國的水平，美對華貿易逆差可減少30%左右。

楊潔篪又指，中國政府高度重視促進人權事業，各民族人民團結奮進，生活水平不斷提高，這是有目共睹的事實，「中方堅決反對美方打著人權幌子對中國進行無端攻擊和指責。」

相信歐洲可分清什麼真正符合利益

就華為等中國企業被指向中國政府提供客戶資料，楊潔篪回應道，中國政府一貫要求企業遵守國際規則和運營所在國法律法規，也沒有任何法律要求企業安裝「後門」或收集外國情報。他強調，華為長期以來為包括歐洲在內有關國家通信技術發展作出了積極貢獻，在此過程中嚴格遵守國際規則和所在國法律法規。

楊潔篪補充道，希望「個別國家」對自身技術稍微顯示點自信，對其他國家願意同中方企業發展合作表示些尊重。相信歐洲有智慧分清什麼真正符合自己的利益，而不為一些毫無事實根據的謠言所惑。

對於亞太地區安全問題，楊潔篪表示，中國與周邊國家關係蓬勃發展，正跟南海沿岸國共同維護本地區和平穩定，和包括印度在內的有關國家共同推進區域全面經濟夥伴關係協定談判。「事實證明，只要域外勢力不挑事，不搞雙重標準，亞太地區就會風平浪靜，世界將會更加安全。」