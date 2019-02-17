【流浪地球】票房破36億　超越《紅海行動》暫居內地影史第2

根據貓眼票房專業版，截至2月17日（周日）中午12時30分，上映13天的國產科幻電影《流浪地球》票房達到36.51億元（人民幣，下同），成功超越《紅海行動》，成為中國電影票房總榜第二名。

上映13天的《流浪地球》票房超越《紅海行動》，成為中國電影票房總榜第二名。（資料圖片）

目前排在《流浪地球》前面的電影僅剩下吳京主演的《戰狼2》，其票房高達56.83億元，作為《流浪地球》的主演之一、幕後投資人，吳京「包攬」了中國影史上最高票房作品的冠亞軍。

目前中國電影票房總榜中，《戰狼2》獨居50億級票房，40億級票房的電影暫時空缺，30億級票房的電影則有36.51億元的《流浪地球》、35.51億的《紅海行動》、33.98億的《唐人街探案2》、33.86億的《美人魚》和31億的《我不是藥神》。業界普遍看好《流浪地球》闖入40億票房，但挑戰《戰狼2》的冠軍地位難度比較大。

電影平均票價高達46.1元

《流浪地球》僅用10天破30億的速度，也打破了此前《戰狼2》保持的11天的紀錄。不過值得注意的是，根據貓眼票房專業版顯示，《流浪地球》的平均票價高達46.1元，而《戰狼2》平均票價只有35.6元。《流浪地球》也是中國電影票房總榜前十名中票價最高的一部。

（《北京日報》）