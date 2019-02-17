默克爾籲加入裁軍談判　環時：中國軍力遠未足以與美國平等商談

第55屆慕尼黑安全會議上周五（15日）一連三日在德國舉行，德國總理默克爾呼籲中國加入國際軍備控制談判，強調國際社會討論裁軍問題時，不應該只針對美國、歐盟和俄羅斯。 默克爾是針對美俄退出《中程導彈條約》發表上述評論的，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪表明，中國拒絕加入類似條約。 官媒《環球時報》今日（17日）發表社評批評默克爾的言論自私，這種做法是對中國利益和意願的不尊重，客觀上為華盛頓幫了腔，等於是鼓勵美國採取不負責任的退約行動。

在第55屆慕尼黑安全會議上，德國總理默克爾呼籲中國加入國際軍備控制談判。（路透社）

文章表示，《中程導彈條約》是當年勢均力敵的美蘇兩個超級大國簽署的，它是兩大力量為緩和對抗而採取的妥協辦法，是軍力同水平國家之間的協議。中國雖然現在比過去強大了許多，但核力量水平和綜合軍力水平遠未達到與美國平起平坐、可以平等商談裁軍的時候。

文章批評，歐洲人在重大問題上畢竟要講是非曲直，否則的話，國際規則和秩序就會丟失最基本的坐標。雙重標準和多重標準盛行，合則用，不合則棄，如果世界變成那樣，從長遠看對歐洲決不會有好處。

環時：中國不會理睬默克爾的建議

文章又稱，中國作為世界第二大經濟體需要一支比現在更加強大的國防力量，力量均勢是構建亞太及更廣泛地區和平的基礎，這個道理有著豐富地緣政治經驗的歐洲人不難理解。亞太和平與穩定只會對歐洲有好處。

文章最後指，德國人此時呼籲中國加入美俄軍控談判，中國不會理睬的。就對中國的作用而言，默克爾說了等於沒說。

（《環球時報》）