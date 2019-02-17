為ZARA辨護　共青團報刊：辱華概念不應濫用　攻擊相貌才是真侮辱

西班牙服裝品牌ZARA的近日陷入「辱華」爭議。其於上周五（15日）發布的新彩妝產品宣傳，所用的中國模特兒李靜雯滿臉雀斑的照片，被網民批評「醜化亞洲女性」、「辱華」。 共青團機關報《中國青年報》今日（17日）刊文為ZARA辨護。文章寫道，「辱華」的概念不應濫用，又指大力攻擊李靜雯相貌的人，恐怕才真的是在侮辱自己的同胞。

ZARA近日在微博上推出一系列彩妝廣告照，惟中國模特兒臉上布滿雀斑的照片引發爭論。（ZARA微博）

文章以〈ZARA廣告被指「辱華」，「辱華」概念不應濫用〉為題，開首先指出，涉事的ZARA廣告在大多數人看來，能聯想為「辱華」恐怕都是無稽之談。但卻有一些人認為，廣告中的模特長了不少雀斑，看起來並沒有經過充分的PS（修圖）。因為在主觀上認為她呈現出的樣貌「不夠美」，便斷定這是對中國人的「醜化」，衍生出關於「辱華」的爭議。

文章表示，包括ZARA在內的諸多國際時尚品牌，從來都不曾排斥過長有雀斑的模特；而在西方主流審美當中，適量的雀斑甚至是公眾追捧的對象。既然這名模特在廣告投放者看來根本不醜，自然也就談不上什麼「醜化」，「那些對著這名中國模特品頭論足，大力攻擊其相貌的人，恐怕才真的是在侮辱自己的同胞。」

西班牙服裝品牌ZARA於上周五（15日）發布的新彩妝產品宣傳，所用的中國模特兒李靜雯滿臉雀斑的照片，被網民批評「醜化亞洲女性」、「辱華」。（微博）

廣告呈現李靜雯最真實的面貌

文章續指，這次事件的主角是中國時尚界新星李靜雯，廣告呈現出的是她最真實的面貌。對這則廣告的敏感，本質上是對真實的敏感。「隨著那些過度磨皮的美顏照片在網絡上氾濫，人們越來越難接受自己沒有經歷過PS的面孔，也越來越難去欣賞那些真實但存有缺憾的美。有的人能夠看到李靜雯獨特的美，而另一些人卻從中解讀出了『辱華』，這種對比，本身便是對我們審美體系的拷問。」

文章結尾道，決不能濫用「辱華」概念，以捕風捉影的方式到處「亂扣帽子」，否則只會讓輿論環境遭污染，將會是整個社會的共同損失。